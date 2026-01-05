Sénégal: Massification du Pastef - La JPS de Thiès répond favorablement à l'appel d'Ousmane Sonko

La Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), section Thiès, a répondu favorablement à l'appel du président du PASTEF, Ousmane Sonko, relatif à la remobilisation des troupes, à la relance des activités du parti et à la conquête de nouveaux adhérents.

À cet effet, elle a organisé les 72 heures de la JPS de Thiès, les jeudi, vendredi et samedi, à travers les trois pôles regroupant les 15 communes du département de Thiès. Des dons de sang, des journées de consultations médicales gratuites, entre autres activités, ont rythmé ces trois jours de contact avec les populations à la base.

Les responsables de la JPS du département de Thiès, répartis en trois pôles, estiment n'avoir jamais quitté le terrain, étant en permanence en contact avec la base. La preuve, selon Kalidou Ngom, coordonnateur de la JPS à Thiès Ouest et par ailleurs chargé de mission à la Présidence : trois jours de forte mobilisation ont été enregistrés à travers les trois pôles du département, dans le cadre de ces 72 heures, marquant ainsi la redynamisation des activités du PASTEF, aussi bien au niveau national que départemental.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, les jeunes patriotes du département de Thiès ont organisé une journée de consultations médicales gratuites, accompagnée d'un don de médicaments, ainsi qu'un match de gala dans les communes de Ngoundiane et de Khombole. La commune de Keur Moussa a, pour sa part, abrité un don de sang, tandis qu'un dara de Kayar a reçu des vivres et des habits chauds pour les talibés, en cette période de fraîcheur. Selon Modou Sèye, coordonnateur de la JPS de Fandène, toutes ces activités ont connu une réussite totale.

La ville de Thiès a bouclé les 72 heures avec l'organisation d'une conférence sur le thème : « Former, financer et employer : pour bâtir une jeunesse qualifiée au service du contenu local ». Cette activité a réuni l'ensemble des structures étatiques de formation, d'encadrement et de financement des jeunes. Le panel a permis d'identifier les forces et les faiblesses du système de formation ainsi que du financement des activités des jeunes.

Parmi les principales failles relevées figurent le manque de collaboration entre les entreprises et les structures de formation, l'inadéquation entre les contenus des formations et les besoins des entreprises, mais surtout le caractère archaïque des curriculums dans les établissements du moyen-secondaire.

Ces 72 heures, placées sous le parrainage du ministre de la Culture, Amadou Ba, et du ministre du Pétrole, Birame Soulèye Diop, par ailleurs coordonnateur départemental du PASTEF à Thiès, ont enregistré la présence de plusieurs responsables du parti, dont l'adjointe au maire de la ville, Maréma Ndiaye, également coordonnatrice du mouvement des femmes du PASTEF dans le département de Thiès. Cette dernière s'est réjouie de la force et de l'engagement des jeunes patriotes dans le département.

Elle a également magnifié la présence des alliés du PASTEF à leurs côtés. Le maire de la commune de Thiès Nord, Mamadou Diakhaté, ainsi que l'honorable député Amadou Dia, coordonnateur communal du PASTEF à Thiès Ouest, ont aussi répondu à l'appel de la JPS. L'honorable député Amadou Dia a invité la jeunesse patriotique à poursuivre dans cette dynamique de massification et de mobilisation, conformément aux orientations du leader du parti, Ousmane Sonko.

Il a, par ailleurs, exhorté les jeunes patriotes à vulgariser davantage les réalisations du gouvernement, notamment la baisse du coût de la vie à travers plusieurs denrées de première nécessité, dont le carburant et l'électricité.