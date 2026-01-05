Sénégal: Hôpital de la paix de Ziguinchor - Une Irm de dernière génération bientôt installée

Très attendue, l'Imagerie par résonance magnétique (Irm) sera bientôt mise à la disposition de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Ce sera après la finalisation des travaux du bâtiment devant l'abriter.

L'Hôpital de la Paix de Ziguinchor va bientôt franchir un cap décisif dans le renforcement de son plateau technique. Selon son directeur, le Docteur Assane Dramé, l'établissement va se doter d'un appareil d'Imagerie par résonance magnétique (Irm). Mais la mise en service dépend de l'achèvement des travaux de l'infrastructure qui va l'abriter. « Cela ouvre ainsi une nouvelle ère dans la prise en charge médicale », a indiqué Dr Dramé dans un entretien. Démarrée en 2024, la construction du bâtiment devant accueillir l'Irm a connu des retards liés à des contraintes techniques et à la nécessité de se conformer à des normes strictes exigées pour ce type d'équipement.

Ces exigences portent notamment sur la sécurisation de l'alimentation électrique et la disponibilité d'un groupe électrogène performant, indispensable au bon fonctionnement de l'appareil. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont rapidement saisies le ministre de la Santé. « Dès que les services centraux ont été alertés, des dispositions ont été prises pour lever les obstacles et accélérer le processus », a précisé le Dr Dramé. Le médecin a assuré que l'hôpital et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique disposent des moyens nécessaires pour lancer les activités de fin des travaux. Le chantier a d'ailleurs repris à la suite d'une visite de l'entrepreneur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce qui redonne espoir aux populations de la région, longtemps confrontées aux difficultés d'accès aux examens d'imagerie lourde. Déjà acquis, l'appareil d'Irm est actuellement stocké à Dakar, dans l'attente de la livraison du bâtiment. « C'est un équipement de dernière génération, comparable à ceux disponibles uniquement à Dakar et à Touba », a informé le directeur de l'hôpital de la Paix. Selon lui, l'arrivée de cette Irm devrait transformer en profondeur la prise en charge des patients dans le Sud du pays. « Elle permettra la réalisation d'examens de haute précision sur place, évitant ainsi aux malades de longs et coûteux déplacements vers la capitale et réduisant les délais de diagnostic », a soutenu Assane Dramé. Il a ajouté que « cette Irm profitera, non seulement aux populations de Ziguinchor, mais aussi à celles de l'ensemble de la sous-région ».