Sénégal: 124e édition du Gamou de Nguett - La vie et l'oeuvre de Mame Gor Sané Niang revisitées

Le village de Ngueth, situé dans la commune de Dahra Djoloff, a accueilli, le samedi 3 janvier 2026, des milliers de fidèles, venus de divers horizons, pour célébrer la 124e édition de son gamou annuel. Initié par Mame Gor Sané Niang, ce rendez-vous est un moment de ferveur et de transmission des valeurs islamiques.

LINGUÈRE - Niché dans la commune de Dahra Djoloff, le village de Ngueth a vibré, le samedi 3 janvier 2026, au rythme de la ferveur religieuse, à l'occasion de son traditionnel gamou annuel. Cet événement religieux attire chaque année des milliers de fidèles venus du Sénégal, de la Maurianie, de la Gambie et de la diaspora. Plusieurs autorités locales, administratives et religieuses ont répondu à l'appel du Khalife général de Ngueth, Cheikh Faty Niang. Le gouverneur de la région de Louga a conduit une importante délégation. Le gamou de Ngueth remonte à 1902. Il a été initié par Mame Gor Sané Niang, figure spirituelle respectée et disciple de Seydi Elhadji Malick Sy, pour célébrer la naissance du Prophète de l'islam. Depuis, cette tradition s'est perpétuée de génération en génération, faisant de Ngueth un haut lieu de spiritualité dans le Djolof.

Le gamou est placé sous la houlette de Serigne Cheikh Faty Niang, khalife général de Ngueth, héritier spirituel de Mame Gor Sané Niang dont le leadership et l'engagement pour la paix et de l'éducation islamique ont fait de l'illustre érudit disparu une figure centrale de la confrérie Tidjane dans la région de Louga. Durant cette nuit bénie, de nombreux fidèles se sont rassemblés sous la tente dressée devant la grande mosquée pour écouter les conférences religieuses, participer à des séances de Zikr (chants religieux), et réciter d'autres panégyriques du prophète de l'islam. Cette commémoration était un moment fort de raffermissement de la foi, de partage intergénérationnel et de solidarité communautaire.

Elhadji Ousmane Niang, guide religieux, a précisé que les enseignements de l'islam, la vie et l'oeuvre du sceau des prophètes, la paix, la tolérance et la cohésion sociale étaient au coeur des messages délivrés par les guides religieux, des conférenciers et autres intervenants. Fatoumata Diop, venue de Kaolack, déclare qu'elle en est à sa troisième participation à ce rendez-vous spirituel.

«L'accueil est toujours chaleureux et l'ambiance spirituelle me touche profondément. On repart avec le coeur apaisé et l'âme nourrie», a-t-elle témoigné. Awa Gaye, une autre fidèle, venue de France, a abondé dans le même sens. Elle est spécialement revenue au Sénégal pour prendre part au gamou annuel de Ngueth. Ce rendez-vous religieux représente, pour elle, «un moment de ressourcement et de retrouvailles avec sa communauté».

Mara Niang, membre de la famille, petit-fils de Mame Gor Sané Niang, venu de Dakar, enchaîne : «Le gamou de Ngueth n'est pas seulement une tradition, c'est un legs spirituel que nous avons le devoir de préserver». «Chaque année, nous voyons de plus en plus de fidèles s'y engager et cela nous rassure», a-t-il confié.