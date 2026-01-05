Sénégal: Bargny-Sendou - Interpellation d'un individu pour viol sur mineure

5 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Poste de Police de Bargny a procédé, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, à l'interpellation d'un individu pour viol sur mineure et pédophilie.

Dans un post sur Facebook, la Police révèle que cette procédure fait suite à « la mise à disposition du suspect par un chauffeur, assisté par des éléments du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) en service au port de Bargny-Sendou ».

Selon le chauffeur qui se rendait à une invitation pour les célébrations de la Saint-Sylvestre, il a aperçu, vers 23h, le susnommé entraînant une fillette dans un bâtiment inachevé situé à Sendou. Quelques minutes plus tard, il a intercepté l'enfant à sa sortie de l'édifice. Interrogée sur sa présence dans ce lieu obscur à une heure aussi tardive, la victime a déclaré avoir été contrainte d'entrer dans le bâtiment par le mis en cause, lequel l'aurait dévêtue avant de commettre l'acte de pénétration.

Au cours de cet entretien, le témoin a aperçu le suspect sortir du bâtiment et prendre la fuite. Après une course-poursuite, il est parvenu à l'appréhender. Il a ensuite avisé les parents de la victime et alerté les éléments du GMI pour conduire l'individu au service.

Entendue en présence de sa mère, la victime a confirmé les faits, précisant qu'elle avait crié sous la douleur, provoquant ainsi la fuite de son agresseur. Interrogé à son tour, le mis en cause a nié les faits.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les nécessités de l'enquête. Une réquisition a été adressée à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Les résultats de l'examen gynécologique, obtenus le jour même, font état d'une suspicion d'abus sexuel sur une mineure de 10 ans.

Lire l'article original sur Le Soleil.

