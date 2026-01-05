Sénégal: Bargny-Sendou - Interpellation d'un individu pour viol sur mineure

Le Poste de Police de Bargny a procédé, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, à l'interpellation d'un individu pour viol sur mineure et pédophilie.

Dans un post sur Facebook, la Police révèle que cette procédure fait suite à « la mise à disposition du suspect par un chauffeur, assisté par des éléments du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) en service au port de Bargny-Sendou ».

Selon le chauffeur qui se rendait à une invitation pour les célébrations de la Saint-Sylvestre, il a aperçu, vers 23h, le susnommé entraînant une fillette dans un bâtiment inachevé situé à Sendou. Quelques minutes plus tard, il a intercepté l'enfant à sa sortie de l'édifice. Interrogée sur sa présence dans ce lieu obscur à une heure aussi tardive, la victime a déclaré avoir été contrainte d'entrer dans le bâtiment par le mis en cause, lequel l'aurait dévêtue avant de commettre l'acte de pénétration.

Au cours de cet entretien, le témoin a aperçu le suspect sortir du bâtiment et prendre la fuite. Après une course-poursuite, il est parvenu à l'appréhender. Il a ensuite avisé les parents de la victime et alerté les éléments du GMI pour conduire l'individu au service.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entendue en présence de sa mère, la victime a confirmé les faits, précisant qu'elle avait crié sous la douleur, provoquant ainsi la fuite de son agresseur. Interrogé à son tour, le mis en cause a nié les faits.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les nécessités de l'enquête. Une réquisition a été adressée à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Les résultats de l'examen gynécologique, obtenus le jour même, font état d'une suspicion d'abus sexuel sur une mineure de 10 ans.