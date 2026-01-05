Sénégal: Mame Gor Sané Niang - Un passeur de lumière spirituelle

Érudit musulman sénégalais du 19e siècle, Mame Gor Sané Niang est de la Tariqa Tidjania. Il est le fondateur du village de Ngueth (commune de Dahra), département de Linguère. Il fut une figure emblématique de l'islam.

Fils de Mame Bara Khoudia Niang et de Mame Sané Ndiaye, il est né vers 1840 à Affé-Toune, localité située à 7 km de Kaffrine.

Selon des témoignages, son père aurait fondé le village d'Affé. Mame Gor Sané Niang s'est consacré à l'enseignement coranique, à la prière et à l'agriculture. Il était proche de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et de Seydi Elhadji Malick Sy, chantre de la tidjania, initiateur du Maouloud à Tivaouane. Il rendait spécialement visite à ces deux maîtres spirituels, respectivement à Diourbel et à Tivaouane, témoignant de son rôle de pont entre les grandes confréries soufies.

D'ailleurs, c'est sur recommandation (ndigël) de son guide spirituel, Seydi Elhadji Malick Sy, qu'il a initié le gamou annuel de Ngueth en 1902. Cet événement est devenu aujourd'hui un rendez-vous spirituel majeur, rassemblant des milliers de fidèles chaque année. Mame Gor Sané Niang est considéré comme le père fondateur du foyer religieux de Ngueth, aujourd'hui dirigé par son descendant, Cheikh Faty Niang, khalife général.

Son oeuvre spirituelle et éducative continue d'inspirer les générations, et son nom reste associé à la piété, à la sagesse et à la transmission du savoir islamique. Mame Gor Sané Niang incarnait également l'érudit soufi enraciné dans la terre et dans la foi, bâtisseur de communautés et passeur de lumière spirituelle. Son héritage perdure à travers les pratiques religieuses de Ngueth et la mémoire collective du Djolof.

Ngueth, village emblématique du centre nord du Sénégal

Au-delà de l'aspect spirituel, le gamou a un impact économique. Pendant plusieurs jours, le village vit au rythme des visiteurs où le petit commerce bat son plein. Ngueth se distingue comme un village emblématique du centre nord du Sénégal, où se mêlent histoire, spiritualité et solidarité communautaire. Son paysage sahélien, sa structure sociale enracinée dans la tradition, et surtout son gamou annuel, en font un lieu de mémoire vivante et de rassemblement.

Les préparatifs ont été menés avec rigueur par le comité d'organisation, en collaboration avec les autorités administratives et l'ensemble des services techniques de la région de Louga. « Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité, l'accueil des pèlerins, l'approvisionnement en eau potable et la prise en charge sanitaire », a déclaré Cheikh Ahmadou Bamba Niang, président du comité d'organisation. Il a rendu un hommage appuyé à tous les services qui ont participé à la bonne organisation de l'événement.