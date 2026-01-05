Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné/Défense et sécurité - Haut les cœurs

Le Président de la République a livré, le 31 décembre 2025, son premier message de fin d'année de la série de cinq qui l'attendent au cours du mandat présidentiel officiellement débuté le 8 décembre dernier.

Deux éléments sont à mettre en évidence dans ce discours. Le premier, le cap que le gouvernement met désormais sur la qualité des services et le second, la reconnaissance aux soldats de la paix, les Forces de défense et de sécurité.

C'est le cœur léger que le Chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé le mercredi 31 décembre 2025, à la Côte d'Ivoire. Le pays a réussi, avec brio, deux rendez-vous de taille. D'abord, le 25 octobre, la tenue de l'élection présidentielle. Ensuite, le 27 décembre, le renouvellement de l'Assemblée nationale, avec l'organisation des élections législatives.

Des dates qui troublaient bien des sommeils. C'est donc un Président confiant et heureux de la confiance que le peuple lui a renouvelée qui a livré son adresse à la Nation, en une quinzaine de minutes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président de la République voit grand. Il a de la vision. « À travers ce nouveau contrat social que nous entamons, je réaffirme mon engagement à poursuivre la construction d'une « Grande Côte d'Ivoire, ambitieuse et solidaire » ; une Nation forte, respectée, performante et souveraine », a-t-il soutenu.

S'il a affirmé que l'année 2026 verra la continuité des chantiers de modernisation, avec des infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, hydrauliques, le Chef de l'État s'est projeté bien au-delà. « Après les acquis importants en matière d'infrastructures, notre ambition est désormais d'offrir aux citoyens des services plus accessibles, plus efficaces et plus proches de leurs attentes ».

Fidèle à sa détermination à structurer ses actions, il encadre cet objectif. Il l'inscrit comme une priorité du Plan national de développement, Pnd, 2026-2030. « Dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030, nous mettrons un accent particulier sur la qualité des services publics », a-t-il indiqué.

Le Président de la République montre ainsi qu'il a de la suite dans les idées. Une chose est de mettre à la disposition des populations des infrastructures indispensables au développement. Une autre est de faire en sorte que l'exploitation de ses infrastructures et les prestations afférentes de l'administration publique répondent aux besoins de la population.

Il y a quelques mois, un centre d'appel gouvernemental a été ouvert. Dénommé Allô 101, il a pour but d'apporter des réponses aux préoccupations des usagers des services publics, mais également de servir de canal de remontée des attentes des citoyens vivant en Côte d'Ivoire vers les décideurs. Tout doit concourir au bien-être de Ivoiriens.

Ces derniers ne pourront apprécier leur qualité de vie que dans un climat de paix. « La démocratie et la prospérité ne peuvent se construire dans la violence », a bien signifié le Président Ouattara. Le disant, il interpelle chacun sur la nécessité de préserver le calme et la tranquillité et d'éviter le désordre.

Pour sa part, le gouvernement met tout en œuvre pour assurer cette tranquillité. C'est en cela que l'apport des Forces de défense et de sécurité est remarquable. Ces soldats de la paix se sont illustrés de façon exemplaire en Côte d'Ivoire, ces dernières années. Chaque citoyen a pu constater leur professionnalisme.

De façon pratique, automobilistes et autres usagers de la route voient, au quotidien, l'énergie que déploie la police nationale, à travers l'Unité de régulation de la circulation, Urc, pour assurer la fluidité du trafic sur les routes. Au cours de la présidentielle, tout comme lors des législatives, les forces de l'ordre ont veillé au grain.

La répression des manifestations interdites s'est faite dans les règles de l'art. Sans abus, comme dans les années antérieures. Les fêtes de fin d'année également ont bénéficié du sens du devoir des Fds.

Mais, le plus grand mérite des soldats reste la préservation du territoire ivoirien. Si les Ivoiriens dorment paisiblement, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de ne pas fermer les yeux, face aux menaces sécuritaires à certaines frontières.

Le Chef de l'État l'a souligné le 31 décembre : « La sécurité demeure un pilier essentiel de notre action. Face aux crises régionales, aux menaces terroristes et aux défis liés aux importants flux migratoires vers notre pays, la Côte d'Ivoire continuera de renforcer sa vigilance ».

C'est pourquoi, il a traduit la reconnaissance de la Nation à ces hommes et femmes qui, souvent loin de leur famille et au risque de leur vie, ont choisi de mouiller...le drapeau ivoirien. Force à ses braves soldats et à leur chef. Haut les cœurs !