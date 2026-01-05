Afrique: CAN 2025 - Le Cameroun rejoint le Maroc en quarts de finale

Vainqueur de l'Afrique du Sud, ce dimanche soir, malgré une réduction de l'écart tardive (2-1), le Cameroun sera l'adversaire du Maroc, en quarts de finale de la CAN, vendredi prochain.

S'ils avaient un stade tout acquis à leur cause, ce dimanche, au stade Al Medina de Rabat, il en sera tout autrement vendredi prochain - toujours à Rabat, mais au Stade Prince Moulay Abdellah - où les Lions Indomptables affronteront les Marocains. Pour rejoindre les Lions de l'Atlas, qualifiés un peu plus tôt grâce à leur victoire face à la Tanzanie (1-0), les Camerounais sont venus à bout de l'Afrique du Sud en trois temps.