Madagascar: Motocross/Saison 2025 - Nicolas Robert et Finaritra sacrés en élite 1

Les classements officiels publiés après la dernière manche de décembre ont désigné les nouveaux leaders des catégories reines du motocross et de l'enduro malgaches.

Les champions de Madagascar 2025 de motocross MX et d'enduro sont connus à l'issue de la dernière manche en décembre. Nicolas Robert et Finaritra Razanandrakoto sont sacrés en élite 1. Point final. La Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) a publié officiellement, en fin décembre, les classements finaux par catégorie des championnats de Madagascar de motocross MX et d'enduro.

À sa toute première saison, Nicolas Robert a détrôné de justesse le champion en titre, Mathias Plantive, et a décroché son tout premier titre national en MX élite 1. Nicolas a engrangé quatre victoires sur les sept manches disputées et a accumulé 308 points au terme de la saison. Mathias Plantive se trouve à la place de dauphin, crédité de 300 points. Andy Andrianirina Ratsimba complète le podium devant Miaro Razafimahefa et Marco Marco.

Le titre de champion de Madagascar en enduro élite 1 a été ravi par Finaritra Razanandrakoto, comptant 236 points à l'issue des six manches de la saison. Preve Marco occupe la seconde place (220 points) devant Miadantsoa Razafinarivo (196 points). Ce dernier réalise un doublé en décrochant également le sacre de l'élite 2 en MX.

Sans faute

Les champions des autres catégories en motocross MX sont Guillaume Tsiranana chez les juniors et Désiré Andy Bella dans la catégorie des amateurs. Chez les vétérans, Patrick NoLimit et Tarzan Makboul ont été intouchables, respectivement chez les vétérans 1 et 2, en réalisant un parcours sans faute.

Dans la catégorie 85cc, Rouan Croft a remporté le titre chez les garçons et Miahy Tsiorifitia Rajaonarisendra chez les filles. Iouna Ramanantsoa conserve le titre en 65 cc filles et Lo Aymeric du côté des garçons. Et dans la catégorie 50 cc, le sacre est revenu à Mathyas Ramanantsoa et Kim Makboul.

Au championnat de courses d'endurance, Elvis Stark Harivoninahitra s'est hissé sur la plus haute marche de l'élite 2. Tsiresy Rakotondravony a arraché, quant à lui, le titre national des juniors et Olivio Ratefiarison chez les amateurs. Les vétérans Patrick NoLimit et Tarzan Makboul restent imbattables en enduro. La première manche en MX ouvrira la saison le 25 janvier à Ambohidava.