Madagascar: Risques d'effondrement - Mise en garde contre les vieilles maisons

Suite aux fortes pluies à Antananarivo, la Commune urbaine appelle les familles vivant dans des habitations anciennes et fragiles à évacuer sans délai.

Avertissement. Face à la persistance et à l'abondance des pluies, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) appelle la population à la plus grande vigilance. Dans un communiqué publié hier, la municipalité invite toutes les familles vivant dans des habitations traditionnelles anciennes et fragiles à quitter immédiatement et sans condition leurs logements. Il est en effet fortement recommandé de ne pas y séjourner, même provisoirement, en raison du risque élevé d'accident ou de catastrophe, et de rejoindre des lieux plus sûrs afin de préserver des vies humaines.

Cette mesure vise à assurer la sécurité des habitants et à prévenir toute perte en vies humaines, dans un contexte marqué par des pluies continues qui fragilisent davantage les infrastructures, en particulier dans les zones à risque. Les résidents des logements présentant déjà des fissures ou des signes de fragilité sont ainsi invités à évacuer temporairement et à se mettre à l'abri dans des endroits sécurisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parallèlement, les contrôles déjà menés par les équipes d'intervention de la Gestion des risques de catastrophes (GRC) seront renforcés, notamment au niveau des infrastructures identifiées comme dangereuses. L'objectif, selon les autorités, est de maintenir un haut niveau de vigilance et de sensibiliser chaque foyer aux mesures urgentes à adopter.

Inspection

« De nombreuses maisons menacent encore de s'effondrer à Tana. C'est le constat que nous faisons en sillonnant la ville, notamment en ce qui concerne les vieilles maisons traditionnelles », a indiqué notre source hier.

Les opérations d'inspection et de sensibilisation menées par les équipes de secours seront ainsi priorisées dans les prochains jours. « Une fois toutes les conditions réunies, la municipalité procédera à l'ouverture des sites, en collaboration avec les équipes en charge de la gestion des risques et des catastrophes aux niveaux du district et de la région », a précisé Marius Rasedison, directeur de la Gestion des risques de catastrophes au sein de la CUA.

Par ailleurs, les riverains sont invités à surveiller leurs habitations ainsi que celles de leur entourage et à alerter les sapeurs-pompiers s'ils constatent des signes annonciateurs d'un effondrement. Il peut notamment s'agir de fissures qui s'élargissent ou s'approfondissent, de bruits de craquement inhabituels ou encore de chutes de plâtre.