Madagascar: RN1 - De longs bouchons provoquent des malaises

Le 31 décembre dernier, un embouteillage majeur a provoqué de fortes perturbations à Anosizato. Selon les habitants témoins, environ sept personnes se sont évanouies en raison de la foule et de la chaleur. L'affluence exceptionnelle liée aux festivités de fin d'année est citée comme l'une des principales causes de ce désordre.

Face à cette situation, la Direction régionale de la Sécurité publique d'Analamanga est intervenue sur place pour organiser la circulation et chercher des solutions afin de prévenir la répétition de tels embouteillages. Le nombre de policiers présents dans la zone sera renforcé pour alléger la circulation, et les forces de l'ordre adopteront désormais une posture plus stricte envers toute infraction pouvant provoquer des bouchons prolongés.

Le directeur régional de la Sécurité publique d'Analamanga, le commissaire principal de police Alain Adonis Rafalimanana, s'est rendu sur place vendredi. Il a donné des instructions précises aux policiers autour du « rond-point » d'Anosizato, notamment pour améliorer la coordination entre la Police nationale et la Gendarmerie opérant sur le site et sur la route nationale 1. Des réunions supplémentaires seront organisées avec les responsables locaux, dont le chef de district et le maire, afin de trouver des solutions durables à ce problème récurrent.

Dans ce contexte, la Police nationale appelle tous les usagers de la route à suivre scrupuleusement les consignes de régulation de la circulation pour éviter de longs embouteillages et préserver la sécurité de chacun.