Madagascar: Antanifotsy - Un couple périt dans une collision

Un photographe reconnu d'Ihosy et son épouse ont perdu la vie dans un accident survenu à Antanifotsy. Trois de leurs enfants et un proche se trouvaient avec eux à bord du 4x4.

Un couple habitant à Ihosy a trouvé la mort dans un accident de la route survenu samedi vers 17 h sur la RN7, à Tsarafara, dans le district d'Antanifotsy. À bord de leur 4x4 noir se trouvaient six personnes : le père de famille, âgé de 43 ans et photographe reconnu à Ihosy, son épouse de 49 ans, leurs trois enfants âgés de 9, 16 et 20 ans, ainsi que le frère cadet de la mère, âgé de 32 ans.

Le véhicule de la famille, en route vers Antananarivo pour présenter ses vœux de Nouvel An aux grands-parents, a violemment percuté un camion. Le choc a été fatal pour les deux parents.

Le drame s'est produit à la suite d'une perte de contrôle. Selon les témoins, le 4x4 roulait à vive allure et aurait tenté un dépassement avant que le volant ne se bloque. Il s'est alors encastré sous la cabine du camion.

Opérés

« C'était trop, un véritable désastre. Leur voiture a doublé la nôtre à Tsarafara. Le front de la dame était complètement ouvert, la jambe de l'homme brisée. Ils étaient encore en vie en sortant de leur jeep, mais l'hôpital était trop loin », raconte un témoin.

Un autre confirme qu'ils roulaient beaucoup trop vite et qu'ils les ont doublés à Sambaina.

Le père de famille est décédé en cours d'évacuation vers Ambatolampy. Sa femme, grièvement blessée, a succombé sur son lit d'hôpital au HJRA. Les trois enfants et leur oncle ont survécu, mais présentent de graves blessures. Deux d'entre eux doivent être opérés.

« D'après le témoignage de l'un des enfants, le volant ne répondait plus et leur 4x4 a heurté le poids lourd. Ma sœur a été transportée au HJRA, mais est décédée dimanche à 2 h du matin. Son mari est mort à Ambatolampy », explique la sœur de la victime.

« C'était quelqu'un de simple, s'agissant du photographe, qui n'avait jamais de conflits. Sa fille aînée, 24 ans, est mariée à un étranger, sa deuxième fille avait été élue Miss Ihorombe. Sa mère m'avait confié récemment que sa fille était déjà décédée. Et voilà que son fils vient de mourir lui aussi », témoigne une amie d'enfance.

La gendarmerie indique que le camion, en provenance d'Antananarivo et se dirigeant vers Faratsiho, n'a fait aucune victime parmi ses occupants.