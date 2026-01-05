Madagascar: Hausse en vue des prix des smartphones et ordinateurs

5 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Itamara Otton

Du jour au lendemain, les prix des smartphones ou des RAM d'ordinateur pourraient grimper. D'après de nombreux analystes, l'industrie technologique fait actuellement face à une pénurie critique de mémoire vive (RAM). Cette pièce, indispensable aux ordinateurs et aux smartphones, devient de plus en plus rare et les stocks peinent à suivre la demande, exacerbée par les serveurs en intelligence artificielle. Une tendance qui pourrait s'enliser et qui affectera directement les prix des smartphones et des ordinateurs.

En moyenne, les experts prévoient une augmentation de 20 % du prix final des appareils électroniques grand public. Des constructeurs majeurs comme Dell, Asus, HP et Lenovo ont déjà annoncé ou appliqué des hausses de tarifs pour compenser l'explosion du coût des composants. Les fabricants pourraient être contraints de réduire les spécifications (moins de RAM, écrans de moindre qualité) pour maintenir des prix bas.

Dans la Grande Île, où le taux de pénétration d'Internet reste faible, cette flambée des prix de la RAM pourrait transformer la fracture numérique en un véritable fossé infranchissable. Les conséquences pourraient être nombreuses. À court terme, la hausse du coût des smartphones d'entrée de gamme risquerait de freiner l'inclusion numérique, privant les populations les plus vulnérables de leur premier accès aux services essentiels (paiement mobile, santé, éducation).

Sur le moyen terme, cela pourrait également affecter les petites et moyennes entreprises malgaches, contraintes de retarder leur digitalisation. En d'autres termes, pour Madagascar, cette crise pourrait entraîner une inflation technologique majeure et risquerait d'aggraver la fracture numérique : alors que les nouvelles gammes de smartphones et d'ordinateurs exigent plus de RAM, le coût prohibitif du matériel menacerait de ralentir la digitalisation des entreprises et l'accès des étudiants aux outils modernes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.