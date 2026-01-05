Madagascar: Hausse en vue des prix des smartphones et ordinateurs

Du jour au lendemain, les prix des smartphones ou des RAM d'ordinateur pourraient grimper. D'après de nombreux analystes, l'industrie technologique fait actuellement face à une pénurie critique de mémoire vive (RAM). Cette pièce, indispensable aux ordinateurs et aux smartphones, devient de plus en plus rare et les stocks peinent à suivre la demande, exacerbée par les serveurs en intelligence artificielle. Une tendance qui pourrait s'enliser et qui affectera directement les prix des smartphones et des ordinateurs.

En moyenne, les experts prévoient une augmentation de 20 % du prix final des appareils électroniques grand public. Des constructeurs majeurs comme Dell, Asus, HP et Lenovo ont déjà annoncé ou appliqué des hausses de tarifs pour compenser l'explosion du coût des composants. Les fabricants pourraient être contraints de réduire les spécifications (moins de RAM, écrans de moindre qualité) pour maintenir des prix bas.

Dans la Grande Île, où le taux de pénétration d'Internet reste faible, cette flambée des prix de la RAM pourrait transformer la fracture numérique en un véritable fossé infranchissable. Les conséquences pourraient être nombreuses. À court terme, la hausse du coût des smartphones d'entrée de gamme risquerait de freiner l'inclusion numérique, privant les populations les plus vulnérables de leur premier accès aux services essentiels (paiement mobile, santé, éducation).

Sur le moyen terme, cela pourrait également affecter les petites et moyennes entreprises malgaches, contraintes de retarder leur digitalisation. En d'autres termes, pour Madagascar, cette crise pourrait entraîner une inflation technologique majeure et risquerait d'aggraver la fracture numérique : alors que les nouvelles gammes de smartphones et d'ordinateurs exigent plus de RAM, le coût prohibitif du matériel menacerait de ralentir la digitalisation des entreprises et l'accès des étudiants aux outils modernes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn