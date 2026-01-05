Madagascar: Rugby à VII/Perspectives 2026 - Le pays se projette vers l'élite mondiale

Portés par une année 2025 de référence, les Makis hommes entament 2026 avec rigueur et ambition. Dubaï marque le premier jalon d'une trajectoire assumée vers l'élite mondiale du rugby à VII.

Au stade Makis Andohatapenaka, la trêve des fêtes n'aura été qu'une parenthèse. Dès le Nouvel An, les présélectionnés de l'équipe nationale masculine retrouvent le chemin de l'entraînement, avec en ligne de mire, la World Challenger Séries (SVNS 3) programmée les 17 et 18 janvier 2026 à Dubaï, première grande échéance d'une année charnière. Si la liste définitive des douze joueurs n'est pas encore officialisée, l'intensité et l'exigence sont déjà celles d'un groupe prêt à plonger dans le grand bain.

À quatorze jours du tournoi, les séances s'enchaînent avec un double objectif : consolider les acquis et hausser encore le niveau. L'année 2025 a laissé des repères solides. Les Makis ont marqué les esprits lors des deux étapes de Cape Town (1er-2 mars puis 7-8 mars), confirmé leur compétitivité sur la scène européenne en Pologne en avril, avant de conclure par un titre de vice-champion d'Afrique à Maurice en 2025. Une trajectoire ascendante que le staff veut désormais transformer en constance.

À la tête de l'équipe, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, dit Coach Razily, sélectionneur de l'équipe nationale de rugby VII, impose une ligne claire : travail, discipline et continuité.

« Rien n'est acquis », martèle le technicien, soucieux de maintenir l'équilibre entre fraîcheur mentale et intensité physique.

Concurrence internationale relevée

La préparation met l'accent sur la vitesse d'exécution, la précision dans les zones de marque et la gestion des temps faibles, autant de détails qui font la différence au plus haut niveau du rugby à VII.

Le vivier de talents constitue un autre atout majeur. La génération actuelle allie puissance, explosivité et lecture du jeu, soutenue par un encadrement désormais structuré. Cette stabilité nourrit une confiance nouvelle, visible dans l'engagement quotidien et la maturité tactique du groupe.

Pour 2026, la feuille de route est tracée. La qualification pour la Coupe du monde 2026 constitue l'objectif prioritaire. Dubaï n'est qu'une étape, mais une étape déterminante pour engranger de l'expérience et des points face à une concurrence internationale relevée. Plus loin encore, le rêve olympique de Los Angeles 2028 commence à se dessiner.

En s'inscrivant dans la continuité de 2025, les Makis abordent 2026 avec une certitude : Madagascar n'est plus un simple outsider. Le rugby à VII national avance désormais avec méthode, ambition et la ferme intention de s'installer durablement parmi les nations qui comptent.