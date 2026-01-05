Madagascar: RN 44 - Le pont d'Ilakana se transforme en 'Manainga Zipo 2'

La RN 44, axe vital reliant plusieurs localités de la partie Ouest d'Ambatondrazaka à l'Est en passant par Manakambahiny Andrefana, se retrouve une nouvelle fois au coeur des préoccupations. Suite à de fortes pluies incessantes en amont, la crue déborde largement au niveau du pont d'Ilakana, situé à 15 km avant d'entrer à Ambatondrazaka, plus précisément entre Ambalavato et Ambohidava.

Conséquence: une portion d'environ 200 mètres est complètement sous les eaux, transformant ce tronçon stratégique en ce que les usagers appellent désormais « Manainga Zipo 2 », en référence à la portion de la RN 3A entre Vohidiala et Bejofo, autrefois appelée « Manainga Zipo », qui est désormais un lointain mauvais souvenir, remplacé par un radier bien construit au temps de Andry Rajoelina, ancien président de la République.

Sur place, la scène est devenue tristement habituelle. Les passagers les plus téméraires descendent des véhicules pour traverser à pied, prenant de grands risques, tandis que d'autres, gagnés par la peur, préfèrent rester confinés à l'intérieur des sprinters. Quant aux voitures légères, elles n'ont souvent d'autre choix que d'attendre plusieurs heures, parfois une demi-journée entière, que le niveau de l'eau baisse pour pouvoir passer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette situation pénalise lourdement la circulation des personnes et des biens. Les transports régionaux comme nationaux sont régulièrement paralysés à chaque forte pluie, provoquant longues attentes, retards, pertes économiques et isolement temporaire de plusieurs villages environnants.

Selon Dollin Ramaronjatovo, ancien adjoint au maire de la commune rurale de Manakambahiny Andrefana, le problème s'aggrave d'année en année. « Avec la dégradation de l'environnement et l'ensablement, la portion de 200 mètres au niveau du pont d'Ilakana devient extrêmement dangereuse pour les véhicules », explique-t-il.

Il souligne surtout l'impact social de cette situation : à chaque forte pluie, les écoliers, collégiens et lycéens venant de la partie Est de Manakambahiny - notamment d'Ambohidava, Fanontaniana et Andilanomby - sont contraints de rester chez eux, faute de pouvoir traverser la crue.