Madagascar: Karaté/Saison 2026 - Cent cinquante-six athlètes en regroupement

La Rentrée. La Fédération de karaté-do de Madagascar (FKM) démarre la nouvelle saison par un premier regroupement des athlètes présélectionnés en vue des éventuelles compétitions internationales prévues cette année 2026. Sans relâche, la direction technique nationale a publié en fin d'année les listes des présélectionnés par catégorie.

Ils sont au total cent cinquante-six présélectionnés en kumité individuel et par équipe, en kata individuel et par équipe. «Le premier regroupement aura lieu du 8 au 11 janvier à Ambatobe. Ils s'entraîneront quotidiennement matin et après-midi. Ils seront en stage bloqué et y seront hébergés», confie le directeur technique national, Christian Rajaonarison.

Parmi les principaux critères de sélection figurent, entre autres, le fait d'être parmi les membres de l'équipe nationale en 2025, les champions et finalistes aux championnats de Madagascar individuel et par équipe, ainsi que les athlètes performants proposés par des clubs. La présélection en kumité individuel est composée de quatre-vingt-dix-neuf combattants et de vingt-cinq autres par équipe. Quatorze athlètes forment la présélection en kata individuel et dix-huit par équipe.

En ballotage

La Fédération mondiale de karaté (WKF) a publié, en fin d'année, le calendrier des événements majeurs de la saison, sous son égide. Les championnats d'Afrique de l'UFAK, confiés initialement à Madagascar, restent encore à confirmer, mais figurent toujours dans le calendrier officiel de la WKF.

Le sommet africain pourrait être délocalisé en Algérie, dont les dates restent inchangées, du 7 au 13 septembre, en raison de l'instabilité survenue après les manifestations politiques dans le pays en septembre dernier. «Nous ne perdons pas encore espoir, car les négociations se poursuivent. Tout dépendra de l'évolution de la situation», explique le premier responsable technique de la discipline au pays.

En fin mars, le tournoi des jeunes K1 Youth League aura lieu à Harare, capitale zimbabwéenne, du 27 au 29 mars. Les autres compétitions qui pourraient intéresser Madagascar sont, entre autres, les championnats du monde des cadets, juniors et U21 en Pologne du 14 au 18 octobre, les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 13 novembre, et la Coupe du monde WKF du 20 au 22 novembre à Hangzhou, en Chine.