Sénégal: Hajj 2026 au pays - Ouverture officielle des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque

Le Hajj 2026 au Sénégal entre dans sa phase préparatoire avec le lancement officiel des inscriptions au pèlerinage à La Mecque. À compter du mardi 6 janvier 2026, les autorités sénégalaises ouvrent les procédures d’inscription au Hajj pour tous les candidats sur l’ensemble du territoire national.
À Dakar, les inscriptions se dérouleront au Hangar des pèlerins, situé à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor de Yoff. Pour faciliter l’accès aux démarches pour les fidèles de l’intérieur du pays, cinq centres régionaux Hajj ont été mis en place à Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda, Touba (Diourbel) et Kaolack.
Le processus d’inscription au Hajj 2026 comprend plusieurs étapes essentielles :
- Examens médicaux d’aptitude pour les pèlerins,
- Vaccinations obligatoires,
- Régularisation des documents administratifs (passeport et carte nationale d’identité),
- Formalités bancaires,
- Constitution des titres de voyage et organisation des vols vers La Mecque.
Les autorités rappellent l’importance du respect strict du calendrier. La date limite pour s’inscrire au Hajj 2026 est fixée au 7 février 2026, délai passé lequel aucun dossier ne sera accepté.
Les futurs pèlerins sont donc invités à entamer rapidement leurs démarches afin de garantir leur participation au pèlerinage à La Mecque 2026 dans les meilleures conditions.