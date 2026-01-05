Madagascar: El Merrikh - Feno et Nicolas parmi les nominés meilleurs joueurs

Pièces maîtresses. Les deux Barea, médaillés d'argent à la huitième édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2025, l'ancien attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina Gilles Razafimaro et Nicolas Randriamanampisoa, l'infranchissable latéral droit du Fosa Juniors FC, figurent parmi les quatre nominés en course pour l'élection du meilleur joueur de leur club soudanais, El Merrikh, dans le compte du mois de décembre. Ces porte-fanions malgaches au dernier CHAN ont été quasi titularisés par leur coach depuis leur arrivée dans ce club soudanais, il y a plus de deux mois.

El Merrikh évolue cette saison en Premier League rwandaise. Feno a inscrit, depuis son arrivée au club, trois buts et a été élu à trois reprises «homme du match». Il a d'ailleurs été l'auteur du but de la victoire de son équipe lors de son dernier match contre Musanza FC (3-2).

Crédité de 24 points, avec encore trois matchs en retard, le club de ces deux internationaux malgaches occupe actuellement la deuxième place au championnat rwandais de première division, derrière le leader, l'équipe de la police nationale rwandaise (29 points). Le vote des spectateurs et supporters est organisé par la société locale Social Média.