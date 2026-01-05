Madagascar: Fifa - Vingt-et-un arbitres internationaux pour 2026

Présence massive.

La Fédération internationale de football (Fifa) a publié vendredi les listes officielles des arbitres internationaux et de leurs assistants pour la saison 2026, pays membres confondus. Vingt-et-un arbitres malgaches figurent dans la liste, dont sept nouveaux qui intégreront désormais la cour des grands à partir de cette saison.

Madagascar est représenté dans toutes les disciplines de football. La Grande Île a six représentants, dont quatre hommes et deux femmes pour les arbitres centraux, et onze assistants, dont sept hommes et quatre femmes.

Le pays a deux représentants chacun, dont un homme et une femme, en futsal comme en beach soccer. Parmi ces représentants, certains figurent sur les listes des arbitres internationaux de la Fifa depuis 2010 et 2012, tandis que sept nouvelles recrues entameront une nouvelle aventure à partir de cette saison.