Madagascar: Ampitatakifa - Une adolescente tombe du pont et se noie

Le corps sans vie d'une adolescente de 14 ans a été découvert samedi flottant dans l'eau, dans le secteur d'Ambodiafontsy. Le drame s'est produit le 31 décembre, lorsqu'elle est tombée dans la rivière Sisaony au niveau du pont d'Ampitatafika et a été emportée par le courant.

Depuis l'accident, la famille avait multiplié les recherches, sans succès. Les sapeurs plongeurs de la caserne de Tsaralalàna ont fouillé la rivière dès le matin du Nouvel An pour tenter de retrouver la victime, mais en vain.

Les gendarmes et un médecin se sont rendus sur place pour constater les faits. À leur arrivée, la dépouille avait déjà été remontée par la famille. La victime portait encore ses vêtements et ses chaussures, et aucune trace de blessure n'a été relevée. Le médecin a confirmé que la cause du décès était une noyade par asphyxie. Après le constat, le corps a été remis à la famille.

Ce drame ravive les inquiétudes sur l'état du pont d'Ampitatafika, dont les gardes-fous sont endommagés. Même des adultes peuvent facilement y glisser et tomber dans l'eau, faisant de ce pont un danger permanent pour les piétons.