Madagascar: Valahara lance son premier album Haizina sy Hazavana

Valahara signe une première œuvre marquante, mêlant rock, émotion et engagement culturel, dévoilée lors d'un concert au Garage Rock Café d'Ampasanimalo.

Le 3 janvier, le Garage Rock Café d'Ampasanimalo a vibré au son du groupe de rock Valahara, à l'occasion de la présentation officielle de son tout premier album, Haizina sy Hazavana. Pensé comme un moment de partage, l'événement a mêlé concert live autour des titres de l'album, session photo et échanges avec le public, marquant une étape importante dans le parcours du groupe.

Valahara se compose aujourd'hui de cinq membres: Sitraka (chanteur), Jaykee (guitariste), Yrah (bassiste), Ranja (claviériste) et Garry (batteur). Le groupe a profité de cette scène pour dévoiler un projet longuement mûri. Haizina sy Hazavana comprend 11 titres audio, accompagnés de quatre clips officiels en bonus, et se présente comme une œuvre collective façonnée dans l'exigence et la patience. Certaines chansons ont été retravaillées à plusieurs reprises avant d'atteindre leur version définitive.

Le choix du titre Haizina sy Hazavana, également premier morceau de l'album, est le fruit de nombreuses discussions. Conçu comme une métaphore, il résume l'univers du projet: l'ombre, associée au doute, à la peur et à la tristesse, et la lumière, symbole d'espoir et de positivité. Ces deux notions structurent l'ensemble des textes et des compositions.

Équilibre

Sur le plan musical, Valahara revendique un équilibre volontaire. Si le groupe s'inscrit dans une esthétique rock parfois lourde, il refuse toute rigidité stylistique. Les arrangements ont été pensés pour rester accessibles, sans se limiter à un public exclusivement amateur de métal. Des morceaux plus doux, parfois portés par le piano jusqu'à leur conclusion, viennent nuancer l'ensemble.

Les paroles, entièrement en malgache, occupent une place centrale. Le groupe y intègre des termes rares ou peu employés, affirmant la langue comme un patrimoine culturel à préserver. Plusieurs titres évoquent le vécu quotidien des Malgaches et des réalités sociales, à l'image d'Akanga maro, sans jamais sombrer dans une noirceur constante. L'album rappelle qu'au cœur de l'amertume peut aussi naître la lumière.

Fondé en novembre 2022, Valahara s'est d'abord forgé une solide expérience scénique, notamment lors d'un grand concert de rue aux côtés d'Ambondrona, ainsi qu'à travers divers événements et festivals tels que La Teinturerie, No Comment, Kidéta et Bikefest. Le groupe comptait initialement six membres avant de trouver sa formation actuelle.

Le nom Valahara, choisi en malgache dès l'origine, renvoie à des valeurs de droiture, de bienveillance et d'identité. Cette vision se reflète également dans le logo du groupe, dominé par un arbre, symbole des cinq membres, de leur musique et des messages portés dans leurs textes.

Disponible en version USB, Haizina sy Hazavana marque une étape fondatrice pour Valahara.