Madagascar: Anisha Jo fait un retour remarqué à la Star Academy

La gagnante malgache de la Star Academy 2022 a ému le public lors du prime du 3 janvier, le temps d'un duo chargé d'émotion.

Ce samedi, Anisha Jo a de nouveau attiré l'attention en faisant une apparition remarquée lors du dernier prime de la Star Academy. Invitée pour une séquence spéciale, la chanteuse, révélée et sacrée en 2022, a rappelé au public l'étendue de son talent.

Pour cette prestation, Anisha Jo a partagé la scène avec Léa, candidate de la saison en cours, en interprétant le titre emblématique (You Make Me Feel Like) A Natural Woman d'Aretha Franklin. Une interprétation empreinte d'émotion, saluée par le jury et le public présent sur le plateau.

Bien que brève, cette apparition a marqué les esprits. Elle illustre le lien durable qu'Anisha Jo entretient avec l'émission qui l'a révélée, tout en confirmant la continuité de son parcours artistique. Depuis sa victoire, l'artiste poursuit sa carrière musicale en dehors du cadre de la Star Academy, développant ses projets personnels.

Ce retour rappelle que la voix d'Anisha Jo conserve une place singulière dans le paysage musical et que son évolution artistique continue de susciter l'intérêt.