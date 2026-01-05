Ethiopie: Les énergies renouvelables au pays jouent un rôle clé dans l'atteinte d'objectifs nationaux ambitieux en faveur d'une croissance durable.

Addis-Abeba — L'Éthiopie fait des énergies renouvelables un pilier central de sa stratégie de développement afin de concrétiser ses ambitions nationales et de promouvoir une croissance durable.

Selon le Bureau du Premier ministre, la politique nationale dans ce domaine vise à accélérer le développement économique, à élargir l'accès à une électricité fiable et à accompagner l'industrialisation, tout en préservant l'environnement.

Dans une communication publiée sur les réseaux sociaux, le Bureau souligne que le pays privilégie les sources d'énergie propre -- notamment l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et la géothermie -- afin de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, de renforcer sa sécurité énergétique et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Ces initiatives ont pour objectif de garantir une électricité abordable aux ménages et aux industries, de soutenir la production locale et la création d'emplois, tout en étendant l'accès à l'électricité aux communautés encore insuffisamment desservies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans leur ensemble, les projets éthiopiens en matière d'énergies renouvelables posent les fondations d'une économie résiliente, respectueuse du climat et tournée vers une autonomie énergétique durable à long terme.