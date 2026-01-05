Afrique: Plus jeune buteur du 21e siècle, Mbaye illumine la CAN 2025

Tanger — Félicité par ses coéquipiers pour son impact positif dans le jeu des Lions, Ibrahim Mbaye est entré dans l'histoire en devenant, à 17 ans, 11 mois et 10 jours, le plus jeune buteur en Coupe d'Afrique des nations.

Le joueur du Paris Saint-Germain (PSG) a inscrit, samedi, le 3e but du Sénégal contre le Soudan (3-1) lors des huitièmes de finale de la CAN 2025.

Mbaye détrône ainsi les Nigérians John Obi Mikel (18 ans et 9 mois) et Victor Obinna (18 ans, 10 mois et 10 jours) ainsi que l'Égyptien Mido (18 ans, 11 mois et 8 jours). Ibrahim Mbaye devient également le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN.

Il continue de marquer les esprits lors de la compétition continentale grâce à son impact positif au sein de l'équipe nationale du Sénégal.

Lors du match face à la République démocratique du Congo (1-1), entré en jeu à la 62e minute, Mbaye a dynamisé l'attaque sénégalaise et contribué à l'égalisation, changeant la physionomie de la rencontre.

Contre le Bénin, lors de la 3e journée, il a été victime d'une faute ayant conduit à un penalty (score 3-0).

"À son âge, choisir de défendre les couleurs du Sénégal est déjà un exemple. Il est apprécié par tous au sein du groupe", a estimé le sélectionneur des Lions, saluant la maturité du joueur et son influence positive sur l'équipe.

Le capitaine Kalidou Koulibaly a également loué l'apport des jeunes joueurs, soulignant que Mbaye confirme tout le bien que l'on pense de lui, aussi bien en club qu'en sélection.

Pour sa part, Sadio Mané a insisté sur la nécessité de protéger le jeune talent, le qualifiant de "joueur exceptionnel avec un très grand avenir".

Une des révélations de la CAN 2025

Même son de cloche chez Niakhaté et le milieu de terrain de Villarreal, Pape Guèye, qui ont salué son entrée dynamique et appelé à un accompagnement adapté pour favoriser sa progression.

À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye s'impose ainsi comme l'une des révélations de la CAN 2025, incarnant la nouvelle génération du football sénégalais.

Né en 2008 à Trappes, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, il a choisi de représenter le Sénégal après avoir évolué avec les équipes de jeunes françaises.

Formé à l'ES Guyancourt, au FC Versailles, puis au PSG dès l'âge de 10 ans, Mbaye s'est rapidement imposé par sa vitesse et sa polyvalence.

Il a débuté en Ligue 1 à 16 ans, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club, et a remporté le Titi d'Or 2024.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, il compte déjà plusieurs dizaines de matchs et des buts toutes compétitions confondues.

Champion de France, vainqueur de la Coupe de France et de la Ligue des champions avec le PSG en 2025, il a rejoint les Lions pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya en novembre dernier.