Afrique: Le quatuor Mané-Gana-Mendy-Diatta impulse la dynamique des Lions

Tanger — Présentés comme les cadres de la sélection, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Édouard Mendy se sont imposés comme des piliers incontournables de l'équipe nationale du Sénégal lors des quatre premiers matchs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025) au Maroc.

Avec Krépin Diatta, ils sont les seuls joueurs de l'effectif de Pape Thiaw à avoir disputé l'intégralité de ces rencontres, alliant régularité, efficacité et influence sur le jeu sénégalais et confirmant leur statut de cadre.

Leader technique des Lions, Sadio Mané a su combiner efficacité et inspiration. Toujours au service de l'équipe, il a pesé sur les défenses grâce à sa finition, mais aussi par sa capacité à participer et à influencer le jeu collectif, créant des ouvertures et mettant ses coéquipiers sur orbite.

Contre le Soudan, il a battu le record de passes décisives de l'histoire de l'équipe nationale avec neuf réalisations.

La constance et la lecture intelligente du jeu d'Idrissa Gana Guèye font de lui un élément incontournable dans le dispositif tactique de Pape Thiaw. Moteur du milieu de terrain, il cumule plus de 215 passes réussies et près de 350 touches de balle en 360 minutes de jeu.

Ses récupérations de balle, son placement et sa capacité à relancer rapidement ont permis de sécuriser le jeu sénégalais et d'assurer l'équilibre du système de l'équipe.

Dernier rempart des Lions, Édouard Mendy a été décisif dans les moments clés. Sa maîtrise de la surface et ses arrêts spectaculaires ont permis à l'équipe de rester solide, offrant confiance et sérénité à toute la ligne défensive.

Le joueur d'Al Ahli SC n'a concédé que deux buts dans le tournoi.

360 minutes de jeu au compteur

Auteur de prestations de haut niveau, Krépin Diatta s'affirme également comme un élément clé de la sélection nationale du Sénégal depuis le début de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.

Titulaire à quatre reprises sur autant de matchs, le milieu polyvalent des Lions impressionne par son engagement, sa justesse technique et son volume de jeu, confirmant son importance dans le dispositif mis en place par le sélectionneur Pape Thiaw.

Son influence se fait également sentir dans les faits d'arme : il a disputé l'intégralité des rencontres de la phase de poules et s'est distingué en délivrant la passe décisive du premier but face au Bénin (3-0), lors de la troisième journée.

Diatta a été omniprésent sur son côté, apportant un soutien offensif constant tout en assurant une rigueur défensive précieuse.

"Je me sens bien à n'importe quelle position où je joue. Partout où le pays m'appellera, je répondrai présent ", avait-il assuré en conférence de presse à la veille des huitièmes de finale contre le Soudan.

Sa capacité à répéter les efforts et à prendre les bonnes décisions a permis au Sénégal de conserver un équilibre précieux face à ses adversaires, notamment lors du dernier match contre le Soudan.

Grâce à cette régularité et à cette générosité sur le terrain, Diatta confirme son rôle central dans le jeu des Lions, qui visent un deuxième sacre continental dans le royaume chérifien.

Arrivé en équipe nationale A en 2019, Krépin Diatta n'avait pas été retenu pour la CAN 2021 et n'avait donc pas eu l'occasion de soulever le trophée avec le Sénégal.

Aujourd'hui, il s'impose comme un atout incontournable pour les Lions, à la veille d'un parcours africain ambitieux.