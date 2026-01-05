Ethiopie: Le pays appelle les partis politiques à oeuvrer en faveur d'élections pacifiques et du renforcement de l'unité nationale.

Addis-Abeba — Le ministère éthiopien de la Paix a exhorté les partis politiques à assumer pleinement leur responsabilité afin d'assurer le déroulement harmonieux des prochaines élections nationales, dans un climat apaisé et respectueux de la paix.

Il a rappelé que les élections constituent un pilier fondamental de la construction de l'État-nation et de la préservation de la stabilité.

Cet appel a été lancé à l'occasion d'un forum consultatif organisé conjointement par le ministère de la Paix et le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens, placé sous le thème : « Une action politique pacifique pour des élections pacifiques ».

Les septièmes élections générales en Éthiopie sont prévues pour le 1er juin 2026.

À cette occasion, les citoyens éliront les membres de la Chambre des représentants du peuple, un scrutin déterminant appelé à façonner et consolider l'architecture politique du pays.

Dans cette perspective, la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a entamé des préparatifs, notamment par l'introduction de l'enregistrement numérique des électeurs et des candidats, marquant une avancée vers la modernisation du processus électoral.

Parallèlement, des formations sont dispensées aux partis politiques afin de renforcer leur interaction avec l'électorat.

Intervenant lors du forum, le ministre de la Paix, Mohamed Idris, a souligné que les élections représentent le cadre le plus important pour édifier une nation stable et maintenir la paix.

Il a appelé les partis politiques à aborder le processus électoral avec un esprit patriotique et un engagement constant en faveur de l'intérêt général.

Le ministre a également relevé que l'Éthiopie traverse une phase de transition, rompant avec des pratiques passées où l'accès au pouvoir reposait sur la force et les armes.

Il a présenté les élections comme un mécanisme institutionnel permettant aux dirigeants politiques et aux citoyens de conclure un pacte fondé sur les valeurs démocratiques.

Selon Mohamed Idris, les élections traduisent le progrès politique et l'évolution civilisationnelle des sociétés humaines. Il a ajouté que seul un processus électoral mature, démocratique et pacifique peut garantir un héritage durable pour les générations futures.

Pour sa part, le président du Conseil conjoint des partis politiques, Solomon Ayele, a mis en avant la nécessité pour les acteurs politiques d'adapter leurs actions aux réalités mondiales en constante évolution.

Il a insisté sur la responsabilité majeure des partis politiques dans la réussite des prochaines élections.

Il a conclu en affirmant que l'exercice responsable de ce rôle contribuera à instaurer un environnement politique fondé sur la paix, la démocratie et le respect mutuel.