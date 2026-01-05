Ethiopie: Le pays accentue ses efforts pour renforcer sa souveraineté en matière humanitaire - Vice-Premier ministre

Addis-Abeba — L'Éthiopie a marqué un tournant important dans sa quête d'autonomie humanitaire avec la tenue de la première session du Conseil éthiopien de gestion des risques de catastrophes, récemment réorganisé, a annoncé le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Présidant cette réunion inaugurale, le vice-Premier ministre a souligné que le Conseil rénové constitue désormais une plateforme inclusive rassemblant institutions religieuses, organisations communautaires, société civile, secteur privé et entités gouvernementales au sein d'un cadre unifié.

« Nous entrons dans une phase déterminante pour asseoir l'autonomie humanitaire de l'Éthiopie », a déclaré M. Temesgen, ajoutant que la nouvelle configuration du Conseil reflète la diversité sociale du pays et jouera un rôle clé dans l'édification d'un système humanitaire national, fondé sur la dignité et l'efficacité.

Il a précisé que l'approche inclusive du Conseil vise à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes, en misant sur la coordination, l'action anticipée et le développement de capacités institutionnelles solides.

S'appuyant sur un cadre politique modernisé, une base juridique renforcée et un Fonds de réponse aux catastrophes revitalisé, le Conseil ambitionne de réduire les pertes humaines et matérielles évitables, en mobilisant de manière plus efficiente les ressources publiques et en intervenant en amont des crises.

Les participants ont insisté sur le fait que des réponses durables aux défis humanitaires passent par le renforcement des institutions nationales, plutôt que par une dépendance prolongée à l'aide extérieure.

Le vice-Premier ministre a rappelé que, depuis l'été 2016 du calendrier éthiopien, le gouvernement a engagé des réformes profondes guidées par des feuilles de route nationales claires, visant à transformer la dépendance en productivité, notant que des avancées tangibles commencent à se concrétiser.

Parmi les priorités majeures figurent l'établissement d'un Fonds de réponse aux catastrophes pérenne et fiable, la constitution de réserves stratégiques d'urgence aux niveaux fédéral et régional, ainsi que la réinstallation durable des personnes déplacées et la restauration de leurs moyens de subsistance.

La rencontre a également mis en lumière la tradition éthiopienne d'entraide et de solidarité collective, avec un engagement renouvelé à renforcer la résilience des communautés à travers toutes les régions du pays.

Tout en reconnaissant les défis persistants, les participants ont affirmé que la marche vers l'autonomie humanitaire sera portée par le savoir, un leadership éclairé et le principe fédérateur de Medemer.

Unis par une vision commune, les membres du Conseil se sont engagés à collaborer étroitement pour bâtir une nation capable de répondre à ses besoins humanitaires avec assurance, humanité et indépendance.