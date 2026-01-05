Afrique: CAN 2025 - Le pays se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire sur la Tanzanie (1-0)

Tanger — L'équipe nationale de football du Maroc a arraché, dimanche, à Rabat, sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en s'imposant difficilement face à la Tanzanie (1-0), en huitièmes de finale.

Cris de joie, sifflets et drapeaux rouges ont animé, dimanche soir, les cafés et les rues du quartier de Bni Makada, à Tanger, vibrant au rythme d'un match tendu qui a tenu les supporters marocains en haleine jusqu'au bout.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 64e minute par le joueur du Real Madrid, Brahim Diaz, signant ainsi son quatrième but dans le tournoi, sur une passe décisive du latéral droit Achraf Hakimi, le joueur vedette de la sélection marocaine.

Dès le coup d'envoi, l'ambiance était électrique dans les cafés populaires de Bni Makada, pris d'assaut par des dizaines de supporters. À la 15e minute, un premier cri de joie a secoué le quartier lorsque le Maroc a cru ouvrir le score.

Des hurlements si puissants qu'ils ont résonné dans les ruelles avec intensité. L'euphorie a toutefois été de courte durée, le but d'Ismael Saibari étant annulé.

Tout au long de la rencontre, les supporters ont laissé éclater leur frustration à chaque occasion manquée et à chaque décision arbitrale jugée injuste, ponctuant le match de sifflets, de protestations.

Le but de Brahim Diaz a finalement libéré cafés et rues, déclenchant cris de joie, embrassades spontanées et applaudissements nourris, symbole de l'espoir d'un peuple déterminé à décrocher sa Coupe d'Afrique des nations.

À la fin du match, la liesse s'est prolongée dans les rues du quartier. Sous une pluie soutenue, des drapeaux rouges frappés de l'étoile verte ont été brandis le long des principaux axes, tandis que chants patriotiques, vuvuzelas, klaxons des voitures ont rythmé ces célébrations pendant plusieurs heures.

Le Maroc va affronter en quarts de finale le vainqueur du match entre Afrique du Sud - Cameroun, en cours.