Afrique: CAN 2025 - Une étudiante sénégalaise décède dans un accident sur l'axe Rabat-Kénitra

Tanger — Aïda Faye Samb, une étudiante sénégalaise établie au Maroc, a perdu la vie dans un accident de la circulation sur l'axe Rabat-Kénitra, a confirmé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué rendu public dimanche.

La défunte se rendait à Tanger, samedi, pour assister au match des huitièmes de finale devant opposer le Sénégal au Soudan (3-1) dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football qui se déroule actuellement dans le royaume chérifien.

La Fédération sénégalaise de football a exprimé "ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la famille du football sénégalais".