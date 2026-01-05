Afrique: CAN 2025 - Cinq des 28 joueurs n'ont pas encore été utilisés par Pape Thiaw

Tanger — Mory Diaw, Yevhann Diouf, Antoine Mendy, Mamadou Lamine Camara et Ousseynou Niang sont les cinq joueurs sur les 28 sélectionnés par Pape Thiaw qui n'ont pas encore disputé la moindre minute de jeu dans cette coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal avait publié une liste de 28 joueurs le 13 décembre dernier en perspective de cette compétition continentale. Deux d'entre eux, Assane Diao et Illay Camara, blessés et déclarés forfait ont été remplacés par Mamadou Lamine Camara et Ousseynou Niang.

Les 23 autres joueurs ont été toutefois utilisés par le technicien sénégalais qui a proposé trois onze différents en quatre matchs.

D'autres ont pris part aux quatre rencontres, à la fois comme titulaires et remplaçants, notamment Ibrahim Mbaye et Lamine Camara.

Temps de jeu des joueurs utilisés :

Kalidou Koulibaly (270 min), Abdoulaye Seck (180 min, 1 but), Moussa Niakhaté (270 min), Ismail Jakobs (233 min), Mamadou Sarr (15 min), El Hadji Malick Diouf (128 min), Krépin Diatta (360 min);

Idrissa Gana Guèye (360 min), Pape Matar Sarr (81 min), Pathé Ciss (27 min), Pape Guèye (237 min, 2 buts), Lamine Camara (22 min), Habib Diarra (118 min) ;

Sadio Mané (360 min), Nicolas Jackson (212 min, 2 buts et 1 passe décisive), Ismaila Sarr (212 min), Iliman Ndiaye (204 min), Chérif Ndiaye (16 min), Boulaye Dia (38 min), Cheikh Tidiane Sabaly (8 min), Ibrahim Mbaye (113 min, 1 but), Habib Diallo (86 min, 1 but).

En quatre rencontres, les Lions ont affiché une attaque prolifique avec dix buts inscrits pour seulement deux concédés.