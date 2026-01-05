Congo-Kinshasa: Deux policiers condamnés pour le meurtre de docteur Emmanuel Nawej à Kolwezi

Deux agents de la police nationale congolaise ont été condamnés le weekend dernier pour le meurtre de docteur Emmanuel Nawej, survenu dans un cachot à Kolwezi, province du Lualaba. Le verdict est intervenu à l'issue de plusieurs audiences publiques.

Cinq personnes, dont quatre policiers et un civil, étaient poursuivies pour atteinte aux droits et libertés des particuliers et pour torture. Deux prévenus ont été condamnés : Benathar Christian Mwisange à 24 mois de servitude pénale principale, et Virginie Mujinga Kadima à 12 mois.

Ils devront également verser à la partie civile l'équivalent en francs congolais de 25 000 dollars américains pour les dommages subis. Les trois autres accusés, dont deux policiers et un civil, ont été acquittés pour insuffisance de preuves.

La Cour a également ordonné l'inhumation du défunt, près de deux mois après son décès, et la levée de la conservation de son corps pour remise aux ayants droit.

Rappel des faits

Le docteur Emmanuel Dibu Nawej est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre 2025 dans un cachot du centre de coordination des opérations à Kolwezi. Arrêté après un incident mineur de circulation son véhicule ayant frôlé par inadvertance celui d'un officier devant un supermarché, sa mort a suscité l'indignation.

Des témoins et le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Arthur Kabulo, ont qualifié les circonstances de suspectes, réclamant une enquête approfondie. Des dizaines de médecins ont manifesté le 11 novembre dans les rues de Kolwezi pour protester contre ce décès, exigeant justice et la poursuite des responsables.