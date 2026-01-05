Ile Maurice: Ashok Subron - «Le captage de l'eau de pluie sera étendu à l'ensemble du pays»

Le projet de collecte des eaux de pluie destiné aux personnes inscrites au Registre social de Maurice a été officiellement lancé le mercredi 17 décembre au domicile de Jane Jana Augustin, à Sainte-Croix. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, du junior minister Kugan Parapen, du chargé d'affaires de l'ambassade de Chine Ding Peiyi, ainsi que du député Ludovic Caserne.

Dans son discours, le ministre Ashok Subron a déclaré se sentir «chez lui» dans cette région qu'il a longuement sillonnée durant la campagne électorale de 2024 et où vivent de nombreux habitants issus de milieux modestes et de la classe ouvrière. Il a souligné que le manque d'eau est devenu l'un des principaux problèmes écologiques du pays, une situation aggravée par le changement climatique.

Le ministre a également mis en avant la rapidité avec laquelle ce projet a été mis en œuvre, grâce notamment au soutien de la Chine. Appuyé par la National Empowerment Foundation (NEF), le projet a vu le jour à la suite d'une rencontre avec l'ambassadrice de Chine, Huang Shifang, il y a à peine deux mois. À ce propos, Ashok Subron a estimé que Maurice gagnerait à s'inspirer de la Chine en matière de mise en œuvre de projets, déplorant au passage la lourdeur administrative qui freine souvent les initiatives locales.

Selon lui, les défis posés par le changement climatique exigent une mobilisation accrue des pays amis, tels que la Chine, ainsi que d'autres partenaires internationaux. L'objectif est de développer une véritable stratégie nationale d'accès à l'eau, notamment à travers le captage des eaux de pluie. Dans cette optique, le ministre a annoncé que ce projet sera prochainement étendu à l'échelle nationale. «Toutes les familles, qu'elles soient riches ou pauvres, sont concernées par le manque d'eau. Il est crucial de trouver des moyens de capter et de distribuer cette ressource, en commençant par les plus vulnérables, notamment ceux inscrits au registre social», a-t-il déclaré.

Le projet, dont bénéficie actuellement 20 familles figurant au Registre social, constitue certes un premier pas, a reconnu le junior minister Kugan Parapen. Il s'agit toutefois, selon lui, d'une étape importante dans un long parcours que le gouvernement devra entreprendre pour faire face aux nouvelles réalités sociales et environnementales. Le député Ludovic Caserne a pour sa part souligné que cette initiative illustre clairement la volonté du gouvernement d'accompagner et de soutenir les populations les plus vulnérables.

Accompagnement social : un logement et des projets pour Jane Augustin grâce à la NEF

Bénéficiaire du projet, Jane Augustin, âgée de 43 ans, est mère de cinq enfants, dont trois - âgés de 16, 12 et 3 ans - vivent avec elle. Elle s'est dite très heureuse de la concrétisation rapide du projet grâce à la National Empowerment Foundation (NEF) et au ministère concerné. Elle a ainsi pu obtenir un logement dans la région et permettre à ses enfants d'avoir des manuels scolaires. Malgré une aide mensuelle d'environ Rs 4 972 de la NEF, Jane Augustin confie toutefois éprouver de grandes difficultés à joindre les deux bouts. Elle travaille actuellement à temps partiel comme employée de maison. Elle envisage également de cultiver des légumes. L'eau de pluie captée s'avérera particulièrement précieuse pour ce projet.