Le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA) S.E.M. Mahamoud Ali Youssouf présente ses chaleureuses félicitations au Président élu de la République de Guinée, S.E. le Général Mamadi Doumbouya, pour sa victoire dès le premier tour du scrutin, avec 86,72% des suffrages, suite à la proclamation des résultats définitifs, le 4 janvier 2026, par la Cour Suprême.

Le Président de la Commission salue la maturité du peuple Guinéen qui a voté dans la paix et la sérénité, une posture qui témoigne d'une réelle appropriation du processus électoral par les citoyens.

Il félicite les acteurs nationaux du processus (les organes de gestion des élections, les candidats, partis et coalitions en lice, le gouvernement, les organisations de la société civile) ainsi que les partenaires techniques et financiers, pour leur leadership, leur sens de responsabilité et leur accompagnement, toutes choses qui ont concouru à la bonne tenue du scrutin conformément aux standards internationaux pertinents et au cadre légal national.

Le Président de la Commission renouvelle sa totale disponibilité et celle de l'Union Africaine, à poursuivre tout soutien à la République de Guinée pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la consolidation de la Démocratie et de l'Etat de Droit ainsi que pour le raffermissement de l'unité nationale, la consolidation de la paix et de la stabilité, gage d'un développement durable dans le pays.

Le Président de la Commission, tenant compte du chemin parcouru par la République de Guinée depuis l'avènement de la transition en 2021, exhorte l'Union Africaine et la Communauté Internationale à faire une évaluation de la situation en République de Guinée et à envisager la levée des sanctions qui pèsent sur le pays afin de créer les conditions favorables à la mise en oeuvre de la feuille de route visant la refondation de l'État et sa modernisation pour le bien-être du peuple guinéen.

Le Président de la Commission exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue et la concertation et a recours aux voies légales en toutes circonstances pour régler des différents éventuels et parachever le processus en cours avec l'organisation des élections législatives, sénatoriales et locales inclusives et apaisées.