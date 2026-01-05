Congo-Kinshasa: La Cour de cassation demande l'autorisation de poursuivre le gouverneur de la Tshopo

La Cour de cassation a saisi l'assemblée provinciale de la Tshopo pour obtenir l'autorisation de traduire en justice le gouverneur Paulin Lendongolia. Mis en accusation en novembre dernier par cette assemblée pour détournement présumé de fonds publics, il fait l'objet d'une requête que le bureau de l'organe délibérant s'engage à examiner selon son règlement intérieur. Cette décision figure parmi les résolutions adoptées lors de la réunion du bureau tenue le samedi 3 janvier.

La réunion a également traité l'absence injustifiée de plusieurs députés lors des plénières de septembre 2025 et la récente réhabilitation du gouverneur par la Cour constitutionnelle.

Paul Lokesa, rapporteur de l'assemblée provinciale, a exprimé les regrets du bureau : l'organe n'a été informé de l'inscription de l'affaire au rôle qu'après l'arrêt de réhabilitation du gouverneur, contrairement à la partie adverse qui semble avoir été régulièrement saisie.

L'analyse du réquisitoire du procureur général a révélé une erreur formelle, mention de 10 députés ayant voté la déchéance au lieu de 18, sans toutefois affecter le fond des accusations de détournement.

« Cette erreur n'altère pas les faits reprochés. Conformément au règlement intérieur, le bureau auditionnera le procureur général ou son délégué, ainsi que Paulin Lendongolia, pour évaluer la matérialité des griefs et décider de l'opportunité d'ouvrir une instruction judiciaire », a précisé Paul Lokesa.

Réhabilitation du gouverneur

Le gouverneur de la Tshopo est rentré à Kisangani le dimanche 4 janvier, après deux mois d'inactivité à Kinshasa. Paulin Lendongolia a repris ses fonctions suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre, après sa destitution le 27 octobre par une motion de défiance pour détournement présumé de deniers publics. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a appelé tous les acteurs politiques à s'unir pour le développement de la province.