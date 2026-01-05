Congo-Brazzaville: Message de Nouvel An - Bredin Bissala Nkounkou estime que le président de la République a interpellé la conscience nationale

Réagissant au message de voeux de Nouvel An du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le président de l'Association Goma Tsé-Tsé Telema, Roch Bredin Bissala Nkounkou, a rappelé que ce discours a mis un accent particulier sur les échéances électorales majeures à venir.

Comme la plupart des Congolais, l'enseignant-chercheur de virologie à la Faculté des sciences de la santé à l'Université Marien-Ngouabi, Roch Bredin Bissala Nkounkou a suivi avec une « attention soutenue et un profond sens des responsabilités », le discours des voeux de Nouvel An.

« En rappelant l'importance capitale de ce rendez-vous avec notre démocratie, le président de la République a interpellé la conscience nationale. Les élections ne sauraient être perçues comme un champ de bataille politique, encore moins comme un moment de division, de haine ou de fratricide. Elles doivent au contraire s'inscrire dans une dynamique républicaine, constituer un levier de renforcement de notre vivre-ensemble et un temps de mobilisation collective pour la consolidation de l'État et de ses institutions », a déclaré le jeune homme qui vient d'intégrer le comité central du Parti congolais du travail.

Selon lui, le président de la République a fermement réaffirmé l'impératif de la paix sur toute l'étendue du territoire national. La paix demeure, a-t-il rappelé, le socle indispensable sans lequel aucun projet politique, économique ou social ne peut prospérer. « Préserver la paix, c'est garantir aux populations la liberté de vivre, de s'exprimer et de participer activement à la construction de ce que nous avons de plus précieux : la nation congolaise. Cette mise en garde est d'autant plus pertinente que l'histoire récente nous enseigne qu'à l'approche des échéances électorales, les tensions montent, les discours se radicalisent et certains acteurs politiques, mus par une logique de conquête du pouvoir à tout prix, n'hésitent pas à poser des actes contraires aux principes démocratiques, mettant en péril la cohésion nationale et le tissu social », a souligné Roch Bredin Bissala Nkounkou.

C'est ainsi que le président de l'Association Goma Tsé-Tsé Telama invite l'ensemble de la classe politique congolaise (majorité présidentielle, opposition et centre) à placer l'intérêt général au-dessus des égos. Le but étant de permettre le bon déroulement de l'élection présidentielle de mars prochain, ainsi que des législatives et locales prévues l'an prochain.

« Ces prochaines échéances électorales devraient se dérouler dans un climat apaisé, empreint de maturité politique, de responsabilité républicaine et de patriotisme sincère. Il n'existe ni Congolais de tel ou tel camp politique, ni citoyens de seconde zone ; il n'y a que des Congolais, unis par un destin commun et un même drapeau », a-t-il relevé.