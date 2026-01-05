Congo-Brazzaville: Clôture du marché de Noel - 250 enfants reçoivent des jouets

5 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Ouvert le 17 décembre dans la cour de la direction générale de l'Agence Nationale de l'Artisanat (ANA) à Brazzaville, la 2e édition du marché de Noël s'est clôturée le 3 janvier par la remise de présents à 250 enfants.

Au terme de 18 jours d'exposition-vente d'articles artisanaux, le marché de Noël a baissé ses rideaux dans une ambiance festive marquée par la distribution gratuite de jouets à 250 enfants, filles comme garçons, d'agents relavant du ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat.

« Pour cette seconde édition du marché de Noël, nous avons sélectionné, sur instruction de madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, 250 enfants des agents de son ministère à qui elle a souhaité offrir gracieusement des jouets à l'occasion de la fête des enfants », a expliqué la directrice générale de l'ANA, Emma Mireille Opa Elion, qui a présidé la clôture de l'exposition-vente.

En termes de vente d'articles, elle a salué l'engouement des visiteurs durant les deux semaines de vente et a souligné que comme lors de la première édition, les artisans ont réalisé de bons chiffres d'affaire à la dimension de l'évènement.

« Vous savez que la plupart des produits vendus ici ne coutent pas cher et lorsqu'un artisan fait une recette de 5 millions Fcfa en deux semaines seulement de vente, cela signifie qu'il y a eu beaucoup de visiteurs et d'acheteurs. Nous sortons donc très satisfaits de cette seconde édition du marché de Noël », a renchéri Emma Mireille Opa Elion.

