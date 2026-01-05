Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - L'ONG Assistance au développement social au chevet de 400 personnes vulnérables

Le président de l'ONG Assistance au développement social (ADS), Delys Ibara, a offert des vivres et non-vivres à 200 veuves et 200 orphelins du 4e arrondissement, Moungali.

Ce don composé, entre autres, de poulets, de poissons salés et de bidons d'huile a été positivement salué par les bénéficiaires, dont certains en très grande difficulté, à quelques heures de la fête de Nouvel An. Remettant un échantillon du don aux bénéficiaires, le président de l'ONG ADS, Delys Ibara, a rappelé que cette organisation non gouvernementale a, parmi ses objectifs, l'assistance des couches les plus vulnérables. Il a également annoncé le lancement sous peu d'une formation en entrepreneuriat.

Notons que l'ADS n'est pas à son premier geste en faveur des démunis. Le 13 décembre 2024, elle avait lancé une campagne gratuite de soins destinée aux personnes du 3e âge et aux plus démunies, en partenariat avec le Centre médico-social Jaune (Cmsj). Une initiative qui visait à offrir des consultations, réaliser des bilans de santé et à fournir des traitements à des tarifs réduits aux patients.

Enregistrée auprès du ministère de l'Intérieur, l'ADS est une organisation humanitaire oeuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées. Ses actions se concentrent sur la fourniture d'oeuvres sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation, ainsi que dans la lutte contre la famine et la pauvreté. Elle est également engagée dans la sensibilisation et la formation des populations sur les maladies endémiques et les pandémies telles que le paludisme, le choléra et le VIH. Son siège se trouve à Brazzaville.