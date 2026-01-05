TUNIS — L'Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) perpétue sa tradition, initiée en 2012, visant à consacrer les valeurs d'excellence et de mérite dans le domaine sportif et à contribuer à la mise en lumière des principales questions liées à l'actualité sportive, en organisant la Journée de l'information sportive, le jeudi 8 janvier à partir de 9 heures, au siège de l'Union des Radiodiffusions des États Arabes (ASBU) à Tunis.

Le programme de la Journée comprend l'annonce des résultats du 14e référendum annuel de la TAP dédié aux meilleurs sportifs tunisiens de l'année 2025, ainsi que l'organisation d'un forum sur le thème "L'investissement dans les infrastructures sportives : pour une compétitivité accrue du sport tunisien".

L'Agence TAP avait dévoilé, le 19 décembre dernier, la liste des candidats dans le cadre de cinq compétitions, à savoir: meilleur footballeur, meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur sportif paralympique et meilleure sportive paralympique, sur la base des résultats réalisés au cours de l'année 2025.

Le référendum de la TAP est ouvert au vote de l'ensemble des journalistes sportifs tunisiens, des directeurs techniques des fédérations sportives nationales et des entraîneurs des clubs de la Ligue 1 de football professionnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le vote est également ouvert au public sur le site officiel de l'agence à l'adresse www.tap.info.tn .

Voici la liste des candidates et candidats aux titres de meilleurs sportifs de l'année 2025 :

- Meilleur footballeur:

Ali Abdi - Aymen Dahmen - Firas Chaouat - Montassar Talbi - Hannibal Mejbri

- Meilleur sportif:

Ahmed Jaouadi (natation) - Khalil Jendoubi (taekwondo) - Farès Ferjani (escrime) - Khaled Bouguerra (boules) - Rafed Mabrouk (kung-fu)

- Meilleure sportive:

Wafa Masghouni (taekwondo) - Mouna Béji (boules) - Khadija Krimi (aviron) - Salma Dhaouadi (aviron) - Marwa Bouzayani (athlétisme)

- Meilleur sportif paralympique:

AmenAllah Tissaoui - Yassine Gharbi - Mohamed Nidhal Khelifi - Walid Ktila - Yassine Guennichi

- Meilleure sportive paralympique:

Raoua Tlili - Marwa Brahmi - Raja Jebali - Sonia Mansour - Jihène Azaïez