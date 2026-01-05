Maroc: La violence scolaire, un phénomène préoccupant qui menace la sécurité psychologique et physique des apprenants

La violence en milieu scolaire est devenue un phénomène inquiétant qui menace la sécurité psychologique et physique des apprenants et porte atteinte à la qualité des apprentissages, a indiqué, mercredi dernier à Rabat, le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat, Abdelaziz Raji.

S'exprimant lors d'une réunion de la Commission régionale de prise en charge des femmes victimes de violence, M. Raji a souligné que ce phénomène empêche l'école d'accomplir sa noble mission d'éducation d'un citoyen responsable, ajoutant que toute atteinte à cette mission exige une mobilisation sérieuse de l'ensemble des acteurs.

Dans ce sillage, il a relevé, lors de cette réunion tenue sous le thème "La violence dans le milieu scolaire : les moyens de prévention et l'activation des mécanismes de prise en charge de ses victimes", que la violence en milieu scolaire revêt plusieurs formes : physique, verbale, psychologique ou symbolique, et peut être exercée entre élèves, ou de la part des élèves envers les cadres pédagogiques et administratifs ou inversement.

M. Raji a, en outre, souligné que la justice joue un rôle fondamental dans la protection des jeunes, à travers l'application de la loi, le renforcement d'une culture de prévention et la consécration du principe de la responsabilité éducative, qui prenne compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et contribue à la réforme avant la sanction, mettant en avant l'engagement de la Commission régionale de prise en charge des femmes victimes de violence près la Cour d'appel de Rabat à placer l'enfant au centre de ses priorités, qu'il soit victime ou en conflit avec la loi.

Pour sa part, le psychologue Reda Mhasni a expliqué que la violence est le résultat d'un déficit de régulation émotionnelle, lorsque l'apprenant n'arrive pas à comprendre ses émotions ni à les gérer de manière constructive, notant que les facteurs familiaux, sociaux et culturels s'entrecroisent souvent dans la formation de ce comportement.

A cet égard, il a appelé à mettre en œuvre un plan national pour lutter contre la violence scolaire, avec la contribution de l'ensemble des intervenants et parties concernées, tout en veillant à intégrer des programmes réguliers dans les curricula scolaires et à construire une culture psychologique au sein de l'école.

De son côté, le membre d'"Espace Maroc cyberconfiance youth", Ayoub Lechgar, a souligné que les enfants sont confrontés à plusieurs défis et risques en milieu scolaire, notamment le harcèlement entre élèves, la violence physique ou psychologique, ainsi que le transfert de certaines formes de violence du monde réel vers l'espace numérique, y compris le cyberharcèlement, le harcèlement en ligne, outre la diffusion d'images et de vidéos sans autorisation, et les menaces et le chantage.

De même, il a mis en avant la nécessité de mettre en place des programmes permanents de sensibilisation à la sécurité numérique, appelant à associer les enfants à l'élaboration des solutions qui les concernent, à renforcer le rôle des cadres éducatifs dans la prévention du harcèlement et de la violence, et à offrir des plateformes numériques et des mécanismes de signalement clairs, sûrs, adaptés aux enfants et garantissant la protection des victimes.

La rencontre a été marquée par plusieurs exposés et interventions axés sur le phénomène de la violence en milieu scolaire, notamment les efforts déployés par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de la région de Rabat-Salé-Kénitra pour prévenir et lutter contre les manifestations de violence dans ce milieu, leurs répercussions psychologiques sur l'enfant et sur le climat éducatif, ainsi que la promotion des comportements positifs à l'école afin de garantir un environnement scolaire sûr.