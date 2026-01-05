Sénégal: Matériaux de construction - L'Ansd note une baisse de 0,2% en novembre 2025

Les prix des matériaux de construction se replient de 0,2% en novembre 2025, comparativement au mois précédent. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution est principalement due à la diminution des prix des matériaux de menuiserie (-0,3%) et des matériaux de base (-0,2%). En glissement annuel, les prix évoluent de +1,4%.

Les prix des matériaux de menuiserie, renseigne l'Ansd, baissent de 0,3% en rythme mensuel, sous l'effet de la chute de ceux des produits en bois et aluminium (-0,3%) et des produits métalliques (-0,2%). En comparaison à la même période de 2024, les prix des matériaux de menuiserie augmentent de 1,2%.

Le repli des prix des matériaux de base (-0,2%) au cours du mois sous revue est imputable au recul de ceux du sable (-1,9%), du fer à béton (-1,0%) et du ciment ordinaire (-0,2%). En revanche, les prix des graviers s'accroissent de 1,5% sur la même période. Toutefois, en variation annuelle, les matériaux de base se renchérissent de 2,5%.

Les prix des produits de peinture se contractent de 0,4% en variation mensuelle, sous l'effet de la baisse de ceux de la peinture à la chaux (-1,8%) ainsi que de la peinture à huile (-1,6%). Comparés à leur niveau de novembre 2024, les prix des produits de peinture chutent de 0,6%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant des matériaux de plomberie et sanitaire, leurs prix fléchissent de 0,3% au cours du mois sous revue, en raison de la baisse des prix des tuyaux en plastique (-1,5%). En variation annuelle, les prix reculent de 2,6%.

Au titre des matériaux destinés aux travaux d'électricité, précise-t-on, leurs prix se replient de 0,2% sous l'effet de la baisse de ceux des câbles Vgv et des tubes orange (-0,1%). En variation annuelle, les prix diminuent de 0,5%.

Quant aux matériaux pour le revêtement des murs et sol et étanchéité, leurs prix demeurent stables sur la période sous revue. Toutefois, en glissement annuel, ils évoluent respectivement de +0,8% et -1,2%.