Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,3% face à l'euro du 25 au 31 décembre

Le dirham s'est apprécié de 0,3% face à l'euro et s'est déprécié de 0,1% vis-à-vis du dollar américain durant la semaine du 25 au 31 décembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont, quant à eux, établis à 442,9 milliards de dirhams (MMDH) au 26 décembre, en hausse de 1,1% d'une semaine à l'autre et de 18% en glissement annuel, fait savoir la même source.

S'agissant des interventions de BAM, leur volume s'est élevé à 159,5 MMDH en moyenne quotidienne, répartis entre les avances à 7 jours (69,3 MMDH), les pensions livrées à plus long terme (51,4 MMDH), les prêts garantis (38,5 MMDH) ainsi que des avances à 24 heures (165,7 millions de dirhams).

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 6,6 MMDH, tandis que le taux interbancaire s'est situé à 2,26%.

Lors de l'appel d'offres du 31 décembre (date de valeur le 2 janvier 2026), la Banque a injecté 71 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est replié de 0,4% entre le 25 et le 31 décembre, portant sa performance depuis le début de l'année à 27,6%.

Ce recul reflète notamment des baisses des indices "Banques" (-1,5%), "Services de transport" (-3,1%) et "Assurances" (-4,5%). En revanche, les secteurs "Bâtiment et matériaux de construction" et "Santé" ont progressé respectivement de 1,9% et 3,4%.

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé de 7 MMDH à 11 MMDH d'une semaine à l'autre, réalisé principalement sur le marché central actions.