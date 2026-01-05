Sénégal: L'Assemblée nationale va accompagner les 'réformes globales' du pays en 2026 (président)

Dakar — L'Assemblée nationale va accompagner la mise en œuvre des "réformes globales" annoncées en 2026, à travers un suivi et un contrôle rigoureux des politiques publiques, a assuré, lundi, son président, Malick Ndiaye.

"Je peux dire que l'année écoulée est l'année de réformes de l'institution et de la diligence d'urgences de l'exécutif, mais cette année sera celle des réformes globales de notre pays et surtout du contrôle rigoureux et du suivi évaluation des politiques publiques", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de la présentation de vœux de nouvel an à l'Assemblée nationale, il a annoncé la mise en place de nouveaux outils de travail, traduisant la volonté de l'institution parlementaire de "passer du cadre normatif à l'action opérationnelle, puis à une vision stratégique clairement assumée".

"Nous voulons une Assemblée nationale moderne, influente et crédible, proche des citoyens et moteur de transformation démocratique, mais appuyée sur un travail parlementaire rigoureux, innovant et performant, garant de la transparence, de la redevabilité démocratique et de l'efficacité de l'action publique au service de la nation", a-t-il assuré.

Le président de l'Assemblée nationale a dit avoir "constaté, au-delà des sensibilités politiques et des divergences légitimes [des députés], une prise de responsabilités qui nous aide collectivement".

"Le respect du débat démocratique, la recherche constante de l'intérêt général et l'attachement aux valeurs républicaines ont guidé nos travaux et renforcé la crédibilité de notre institution", a-t-il estimé.

Selon Malick Ndiaye, "cette maturité institutionnelle constitue un signal fort adressé au peuple sénégalais et témoigne" d'une capacité collective "à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes vos considérations".

Le Sénégal, a souligné M. Ndiaye, poursuit sa trajectoire démocratique "portée par une forte attente de renouveau institutionnel, de rigueur dans la gestion publique et de justice sociale".

Dans ce contexte, l'Assemblée nationale occupe "une place centrale" et est appelée à assumer une responsabilité collective qui l'oblige à "être à la hauteur de la confiance renouvelée du peuple sénégalais", a-t-il ajouté.

L'Assemblée nationale s'engage, dans cette optique, à se transformer profondément en vue de devenir une institution "plus moderne, plus responsable et plus proche du peuple", a insisté son président.

Selon lui, l'institution parlementaire a déjà engagé, au cours de l'année écoulée, "des réformes majeures, guidées par une volonté constante de modernisation, de transparence et d'efficacité".

Il s'est réjoui des "grandes innovations apportées" à son fonctionnement, citant "l'installation du système de vote électronique fiable, d'une salle de serveurs répondant aux exigences de modernisation numérique, ainsi que la gestion électronique des documents pour une numérisation des archives de la bibliothèque".

Il a également cité "l'acquisition d'un projet social de gestion intégrée, communément appelée ERP, pour une collaboration transparente et unifiée entre les services RH, paie, finances, entre autres".

Il s'y ajoute, annonce-t-il, le lancement d'un site Internet moderne, en attendant la mise en service, très prochainement, d'un outil de travail collaboratif dont les tests ont été concluants, en vue d'arriver à une Assemblée nationale "100% digitale".