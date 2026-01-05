Tunisie: Baisse du taux d'inflation à 5,3% pour toute l'année 2025 (INS)

5 Janvier 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le taux d'inflation pour l'ensemble de l'année 2025 a reculé pour s'établir à 5,3 %, contre 7% en 2024, selon l'Indice des prix à la consommation pour Décembre 2025, publié lundi par l'INS.

D'après la même source, le taux d'inflation s'est stabilisé à 4,9%, au mois de décembre 2025, par rapport au mois précédent. Cette stabilité s'explique d'une part par l'accélération du rythme d'évolution des prix du groupe « Alimentation » (6,1% en décembre 2025 contre 5,8% en novembre 2025) et d'autre part par le ralentissement du rythme d'évolution des prix du groupe « Services de restauration, cafés et hôtels » (6% en décembre 2025 contre 6,2% en novembre 2025).

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 6,1%. Cette augmentation est principalement expliquée par la hausse des prix de la viande d'agneau de 17,3%, des fruits frais de 16%, des légumes frais de 14%, de la viande bovine de 10,6% et des poissons frais de 9,9%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont baissé de 14,8%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont connu une augmentation de 4,9% en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 9,1% et des produits d'entretien courant du foyer de 5,1%. Pour les services, l'augmentation des prix est de 3,9% sur un an, principalement expliquée par l'augmentation des prix des services d'hébergement de 11,6%.

En décembre 2025, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a baissé pour s'établir à 4,9% après 5% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont cru de 6,1% sur un an.

Les prix des produits encadrés ont augmenté quant à eux de 0,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7% contre 0,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois

Au mois de décembre 2025, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2%, par rapport à novembre 2025. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix du groupe « Habillement et chaussures » (+1,7%) et du groupe « Services de restauration, cafés et hôtellerie » (+0,6%), tandis que les prix du groupe « Alimentation » ont diminué de 0,2%.

Sur un mois, les prix du groupe des produits alimentaires ont diminué de 0,2%, en raison de la baisse des prix des huiles alimentaires (-2,4%), des légumes (-2%) et de la volaille (-0,8%). En revanche, les prix des fruits frais ont augmenté de 2,7% et ceux des poissons frais de 0,8%.

Les prix des produits du groupe « Habillement et chaussures » ont augmenté de 1,7% en raison de la hausse des prix des articles d'habillement de 1,9% et ceux des chaussures de 1,6%. Ceux du groupe « service restaurants, cafés et hôtels » ont évolué de 0,6%, en raison de l'augmentation des prix des services d'hébergement 2,8%.

Contribution à l'inflation par secteur et par régime

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,9% et 1,3%. Par régime le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 3,1% et 1,6%.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.