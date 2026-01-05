Ile Maurice: Maurice renforce sa vigilance sanitaire et ses protocoles d'entrée

La situation sanitaire régionale retient l'attention des autorités mauriciennes. Le 30 décembre dernier, Madagascar a confirmé cinq cas de mpox (anciennement appelé la variole du singe) dans la ville de Mahajanga, au nord-ouest du pays. Il s'agit des premiers cas officiellement détectés sur le territoire malgache, selon une déclaration de la ministre de la Santé publique, Monira Managna, après confirmation par le laboratoire LA2M et l'Institut Pasteur de Madagascar.

Le gouvernement malgache a immédiatement activé un plan de riposte. Le porte-parole du gouvernement, Gascar Fenosoa, a annoncé la mise à jour du plan national de contingence ainsi que la mobilisation d'une équipe de coordination et de surveillance. À Mahajanga, un centre opérationnel d'urgence en santé publique a été mis en place afin de détecter d'éventuels nouveaux cas, d'assurer l'isolement et la prise en charge des patients, et de renforcer les contrôles sanitaires aux points d'entrée stratégiques, notamment le port et l'aéroport.

Dr Fazil Khodabocus, le directeur par intérim des services de santé

À Maurice, les autorités sanitaires se veulent rassurantes tout en adoptant une posture de vigilance accrue. Interrogé à ce sujet, l'Acting Director of Health Services and Public Health, Fazil Khodabocus, souligne que la surveillance a déjà cours: «Nous faisons de la surveillance, car il y a cinq cas de mpox à Madagascar. Cette surveillance est déjà en place pour d'autres pays, comme la République du Congo, et Madagascar a été ajouté à la liste des pays sous monitoring», explique-t-il.

Concrètement, des protocoles précis sont appliqués à l'aéroport et aux autres points d'entrée du pays. Des dermatologues sont mobilisés et sensibilisés aux symptômes de la maladie afin de pouvoir établir rapidement un diagnostic en cas de suspicion.

Le mpox se manifeste généralement par de la fièvre, les malades présentent des lésions cutanées ressemblant à de petits boutons. «Nous avons une définition claire du cas et nous sommes bien préparés. Des salles d'isolement sont déjà prévues dans les hôpitaux si nécessaire», précise le Dr Khodabocus.

Le Ministère de la Santé et du Bien-être rappelle que les personnes en provenance des pays concernés doivent rester attentifs à leur état de santé et signaler immédiatement tout symptôme suspect aux autorités sanitaires. À ce stade, aucune restriction de voyage n'a été annoncée, mais les contrôles et la surveillance sont renforcés «par mesure de précaution, pour être du côté de la sécurité».

Si aucun cas n'a été détecté dans le pays à ce jour, les autorités insistent sur l'importance de la prévention, de l'information et du respect strict des protocoles sanitaires, afin de protéger la population et d'anticiper tout risque de propagation.