Ile Maurice: Tanisha Jogessur crochète son avenir tout en délicatesse

Tanisha Jogessur a su transformer un simple passetemps en une activité qui séduit et inspire. Fondatrice de Crochet By Tany, elle a commencé par créer un sac pour elle-même, un projet personnel qui a rapidement prendre une toute autre dimension.

«Ma maman et mon époux m'ont encouragée à essayer de vendre», raconte-t-elle dans un sourire. Depuis, chaque création est un mélange de patience, de créativité et de méticulosité.

L'originalité de Crochet By Tany réside dans la possibilité offerte aux clients de choisir et de personnaliser leurs modèles. Chaque sac est fait main, avec attention et minutie, ce qui rend chaque pièce unique. «La peine qu'on prend derrière se voit», dit Tanisha, qui aime que ses clientes distinguent l'attention qu'elle porte à chaque détail.

Le lien avec sa clientèle est le moteur de son travail. Tanisha partage ses créations sur TikTok, où elle montre les étapes de réalisation, et communique directement avec ses clients via WhatsApp, répondant à leurs demandes et les tenant informés à chaque étape. Cette approche a instauré confiance et proximité, sa touche personnelle.

Maman de deux enfants, Tanisha reconnaît que concilier obligations familiailes et gestion d'une entreprise artisanale est un défi. Cependant, le soutien de sa famille lui permet de continuer à avancer, même dans les moments plus difficiles. Elle doit jongler entre création, commandes et communication, mais sa priorité est le bonheur de ses clientes.

Son objectif est de développer une activité stable et organisée, avec des commandes régulières et une clientèle fidèle, tout en maintenant la qualité et l'authenticité de ses créations. Tanisha travaille seule, mais elle forme déjà des projets pour l'avenir, avec toujours la même passion pour le fait main.