Ile Maurice: Un encadrement très strict des «kanwars» sur les routes publiques

En marge du Maha Shivaratri 2026, qui sera célébré le dimanche 15 février, le ministère des Transports terrestres a publié une directive pour encadrer la présence des kanwars sur les routes publiques en s'appuyant sur des règlements de 2025. Les nouvelles consignes visent à garantir la sécurité des pèlerins et des usagers.

La principale mesure concerne les dimensions des structures transportées : elles doivent au maximum être de trois mètres de hauteur, deux mètres de largeur et cinq mètres et demi de longueur. Ces limites s'appliquent à toutes les formes de transport. De plus, pour la sécurité électrique, l'utilisation de groupes électrogènes est interdite ; seules des batteries au plomb inférieures à 12 volts sont autorisées. Il est également interdit de dormir à l'intérieur des structures pendant le trajet.

La police a reçu des pouvoirs accrus pour faire respecter ces règles, pouvant saisir les structures non conformes. Les infractions peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à Rs 10 000. Le ministère appelle les dévots à faire preuve de civisme et de coopération pour le bon déroulement des festivités.

Ces directives visent à concilier la liberté de culte et la sécurité publique. En respectant les limites dimensionnelles, les prescriptions électriques et les mesures de protection des personnes, les processions pourront se dérouler dans de meilleures conditions, réduisant les risques d'accidents et garantissant un déplacement serein pour tous les usagers de la route.

Pour rappel, le 3 mars 2024, un tragique accident a eu lieu sur la New Market Road à Triolet, lorsqu'un kanwar transporté par des membres du Trikaal Sena Group a heurté un câble électrique près d'une jonction à Arsenal, provoquant un incendie. Six personnes, notamment les frères Abhay Boojedhun et Keshav Dhumun, Nilesh Mootiah, Luvesh Jugdhur, Luvalesh Soodoyal et Avinen Soobrayen, ont perdu la vie. Deux sont morts électrocutés, tandis que quatre autres ont succombé à des brûlures graves. Plus de six semaines plus tard, un septième décès a été annoncé avec la mort de Nileshwar Magrabala, âgé de 16 ans, qui avait été gravement brûlé.

Avant cela, en février 2023, deux pèlerins avaient trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessés lorsque leur grand kanwar a heurté une ligne électrique à haute tension près de Mare-Longue, provoquant son explosion et son incendie, soulignant ainsi les dangers liés aux kanwars surdimensionnés équipés de générateurs.