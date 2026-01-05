Ile Maurice: Rentrée des classes - Des enfants impatients de reprendre le chemin de l'école

La rentrée des classes approche à grands pas. Dans de nombreux foyers, les élèves finalisent leurs préparatifs en vue de la reprise scolaire. Cartables, cahiers, livres et uniformes sont prêts pour le premier jour d'école. Chacun se prépare à entamer une nouvelle année d'apprentissage.

Dewnundun Lakshada , 15 ans : «Les études deviennent plus sérieuses»

Âgée de 15 ans , Dewnundun Lakshada explique que la rentrée scolaire représente une étape importante. «À mon âge, les études deviennent plus sér ieuses. Il faut obtenir de bons résultats et penser à l'avenir. Ce n'est pas toujours facile, mais je fais de mon mieux. J'ai hâte de revoir mes amis. Les préparatifs continuent avec l'achat des livres et des fournitures scolaires.» Comme d'autres adolescents, elle souligne l'importance du travail scolaire, tout en essayant de garder des moments de plaisir avec ses amis.

Adriel Fortuno, six ans : «Tous les jours, je demande quand l'école va commencer»

Pour les plus jeunes, la rentrée est avant tout un moment de bonheur. Adriel Fortuno, six ans, qui habite à Flacq, s'apprête à entrer en Grade 2 après un changement d'établissement. «Mo apel Adriel, mo ena 6 an, biento 7 an. Mo sipoze al an Grade 2. J'ai eu l'opportunité de changer d'école pour aller à St Patrick et je suis très content. J'ai déjà mon sac, mes chaussures et mon matériel scolaire. Tous les jours, je demande quand l'école va commencer. J'aime le sport, je joue au football et je fais du karaté. Bonne année 2026.»

Yuvansh Beejmohun, huit ans : «J'ai hâte d'apprendre de nouvelles matières»

À huit ans , Yuvansh Beejmohun est déjà prêt pour la rentrée. «Je suis tellement excité que l'école recommence que mon nouveau cartable est déjà prêt et posé près de la porte. À l'intérieur, il y a des classeurs brillants et une trousse toute neuve qui sent encore la gomme. Avoir huit ans, c'est génial, car je peux enfin m'asseoir aux grands bureaux.»

Il a hâte de retrouver ses amis dans la cour de récréation pour reprendre leurs jeux préférés. «J'ai même choisi mes baskets favorites pour courir aussi vite qu'un super-héros pendant la récréation. Ce que j'aime le plus, c'est découvrir qui sera mon nouveau professeur. J'ai hâte d'apprendre de nouvelles matières comme les sciences, de faire des expériences amusantes et de retourner en classe d'art.»

Mikhilesh Gunnoo , 12 ans : «Un nouveau collège signifie de nouveaux enseignants, de nouvelles matières, de nouveaux amis...»

Pour Mikhilesh Gunnoo, 12 ans, la rentrée marque une étape importante : l'entrée au collège après les examens du PSAC. Après une année de travail et de discipline, il a obtenu de bons résultats et a été admis à son premier choix de collège, le MGSS Flacq. «Un nouveau collège signifie de nouveaux enseignants, de nouvelles matières, de nouveaux amis et de nouveaux défis. Je suis prêt à travailler, à apprendre de nouvelles choses et à participer aux activités.» Reconnaissant, Mikhilesh remercie ses enseignants, sa famille et ses proches pour leur soutien tout au long de son parcours scolaire.

Bien commencer l'année scolaire

Qu'ils soient en primaire, au collège ou au secondaire, ces élèves abordent la rentrée avec le même objectif : bien commencer l'année scolaire. Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous les élèves.