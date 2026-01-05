Ile Maurice: Ces grands chantiers de 2026

Dans le Budget 2025-2026, présenté par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, le gouvernement prévoit d'investir environ Rs 128 milliards sur les cinq prochaines années dans des projets d'infrastructure couvrant le logement, les transports, l'eau, les eaux usées, les déchets solides, le drainage des terres et l'électricité.

Maurice se prépare à une série de grands projets d'infrastructure en 2026, visant à renforcer la résilience économique, et à améliorer la connectivité et la qualité de vie. Selon le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, l'objectif est clair : «Des projets qui avancent, des résultats mesurables et un service public plus efficace au bénéfice direct de la population.»

Rivière-des-Anguilles Dam

Parmi les projets phares figure le Rivière-des-Anguilles Dam, prévu depuis plusieurs années et retardé sous différentes administrations. D'une capacité de 12,5 millions de mètres cubes, il comprendra une mini-centrale hydroélectrique et une station de traitement d'eau de 50 000 m³/jour. Il garantira un approvisionnement durable en eau pour répondre à la demande croissante dans le Sud, et soutenir le développement social, commercial, agricole et économique. Les régions ciblées sont : Tamarin, Case-Noyale, La Gaulette, Le Morne, Baie-du-Cap, Bel-Ombre, Saint-Félix, CheminGrenier, Surinam, Souillac, Rivière-des-Anguilles, Tyack, St-Aubin, Britannia, Mare-Tabac, une partie de Rose-Belle, New-Grove et Gros-Billot.

Le projet, financé principalement par un consortium de pays du Golfe (le Saudi Fund for Development in Africa), la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et l'Abu Dhabi Fund for Development), devrait débuter en août 2026 et s'achever en décembre 2029. Son coût est passé de Rs 2,4 milliards en 2014 à Rs 9 milliards aujourd'hui.

Modernisation du port

La Cargo Handling Corporation a lancé un programme pluriannuel de modernisation visant à améliorer l'efficacité portuaire, la durabilité environnementale et les capacités technologiques. En investissant dans des équipements à haute capacité, des technologies vertes et le développement du capital humain, l'entreprise cherche à faire de Maurice une plaque tournante durable de premier plan pour le transbordement. Le plan comprend une maintenance rigoureuse, la numérisation et l'automatisation, et devrait être achevé d'ici 2026.

Un plan d'investissement et de développement complet d'un montant de Rs 5,3 milliards sur cinq ans est prévu, dont Rs 3,8 milliards seront allouées aux trois premières années. La société dispose actuellement de Rs 2 milliards en réserves pour couvrir les deux premières années et est en train de finaliser un financement supplémentaire de Rs 1,3 milliard.

«Pipe Replacement Program»

Le programme de remplacement des canalisations couvrira 115 km, en deux phases. La première phase, prévue en 2026, concerne 43,6 km dans les zones de Deux Frères-Petit Sable, Beau-Bassin-Rose-Hill, Trou-aux-Biches-Pointe-aux-Piments et Georges-Guibert-Floréal et Laterals, pour un coût de Rs 1,08 milliard.

Reconstruction du pont de Beau-Champ, Bel-Ombre

Un budget de Rs 162 millions est alloué à la reconstruction du pont, menée par la société chinoise Sinohydro. La route côtière Rivière-Noire-Savanne (B9) sera fermée à compter du 5 janvier 2026 pour une durée de huit mois.

Nouvelle piste à l'aéroport de Rodrigues

Ce projet stratégique est une étape clé pour le développement économique et touristique de Rodrigues. Il vise à moderniser l'aéroport de Plaine-Corail, allonger sa piste à 2,1 km pour accueillir de plus gros avions (tels que l'A320 Neo), et renforcer le tourisme, le fret et la connectivité aérienne. Le coût est estimé à 9 milliards de roupies, cofinancé par la Banque mondiale et l'Union européenne.

Énergie

Une centrale solaire photovoltaïque flottante d'une capacité de 17,5 à 20 MW sera construite sur le réservoir de Tamarind Falls, à Henrietta, avec un coût d'environ Rs 2 milliards. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'accord intergouvernemental conclu entre Maurice et l'Inde. Le projet sera exécuté par la plus grande entreprise publique de production d'électricité en Inde, la National Thermal Power Corporation et devrait être achevé dans un délai de 12 mois à compter du début de la construction.

Autoroute M4 et autres initiatives

Le projet de l'autoroute M4, reliant le nord à l'est du pays, est estimé à Rs 10 milliards et sera réalisé par étapes, de Forbach à Pont-Blanc puis, jusqu'à Bel-Air et éventuellement l'aéroport. Le gouvernement accélérera également le Land Drainage Master Plan et développera des services numériques (e-Santé, e-Passport, e-Social Security) pour améliorer l'efficacité publique et l'attractivité des investissements.

Selon le ministre des Infrastructures nationales, tous ces projets seront menés dans une gestion financière disciplinée, avec «plus de transparence dans les contrats et les paiements». Les coopérations régionales et internationales ainsi que les financements extérieurs pourront influencer les priorités et les délais en 2026.