Sénégal: Fass Boye - L'UNAPAS en campagne pour l'effectivité de la délimitation de la zone de pêche industrielle

Fass Boye — Le village de Fass Boye, un site de débarquement de pêche du département de Tivaouane (ouest), a accueilli ce dimanche la campagne de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS) en faveur d'une limitation des bateaux de pêche industrielle à 12 miles nautiques, a constaté l'APS.

Inscrite dans un vaste plaidoyer pour la sauvegarde de la pêche artisanale sénégalaise, cette campagne dénommée "Porter le flambeau pour la protection des métiers de la pêche artisanale" vise notamment à amener les autorités sénégalaises à repousser les bateaux de pêche industrielle à 12 miles nautiques des côtes.

Cette mesure devrait garantir aux pêcheurs artisanaux des conditions de travail sécurisées, afin de pouvoir continuer à approvisionner les populations sénégalaises en poisson de qualité et en quantité suffisante.

Le choix de Fass Boye "n'est pas un hasard", a relevé le président de l'UNAPAS, Macoumba Dièye, selon qui cette localité, comme tant bien d'autres eones de pêche du Sénégal, subit les dégâts des bateaux de pêche industrielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"De Cayar à Potou, en passant par Mboro, Lompoul et Fass Boye, les pêcheurs artisanaux vivent quotidiennement la destruction de leurs filets et de leurs engins de pêche par des navires industriels qui descendent nuitamment en dessous de la limite autorisée des six miles nautiques", a-t-il dénoncé.

Selon Macoumba Dièye, ces "incursions répétées" plongent des communautés de pêcheurs de la Grande Côte et de nombreuses familles dans la précarité et accentuent les tensions en mer.

Il interpelle l'État au sujet de cette situation qui perdure, rappelant que "la protection des populations et de leurs biens est un devoir régalien".

"Les pêcheurs artisanaux sont des citoyens sénégalais à part entière. Leurs pirogues et leurs filets constituent leurs outils de travail et doivent être protégés au même titre que tout autre bien sur le territoire national", a-t-il insisté.

" À ce jour, aucune mesure concrète n'a été prise pour mettre fin aux incursions répétées des bateaux de pêche industrielle dans la zone réservée à la pêche artisanale, alors même que cette zone est devenue exiguë en raison de la pression croissante sur les ressources halieutiques et de l'augmentation du nombre de pirogues", a-t-il regretté.

L'UNAPAS souligne la place de la pêche artisanale en tant que "pilier fondamental de l'économie sénégalaise", contribuant à la stabilité sociale et à la sécurité alimentaire du pays.

"La protection des métiers de la pêche artisanale ne devrait pas être une revendication portée par l'UNAPAS, mais une priorité inscrite à l'agenda du ministère des Pêches et de l'Économie maritime", estime son président.

Après l'étape de Fass Boye, le président de l'UNAPAS a listé les principales revendications de son organisation, portant notamment sur la protection effective des pirogues de pêche artisanale contre toute incursion de navires de pêche industrielle.

L'UNAPAS demande aussi la zone comprise entre 0 et 12 miles nautiques soit réservée exclusivement à la pêche artisanale, ainsi que le repoussement des bateaux industriels au-delà de cette limite.

De même, l'UNAPAS réclame-t-elle la réalisation et la publication d'un audit du pavillon de pêche sénégalais.