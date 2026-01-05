Sénégal: RSE - Un entrepreneur prône l'exemplarité individuelle

Saint-Louis — La responsabilité sociétale concerne aussi bien les entreprises que les citoyens qui peuvent et doivent incarner, dans la mesure du possible, les valeurs de solidarité, de transmission et d'engagement envers la communauté, a déclaré le directeur de la Sénégalaise voirie travaux publics génie civil (SVTP), Mamadou Guèye.

Il s'exprimait ce weekend à l'occasion d'une cérémonie d'hommage que lui a rendu le Réseau des acteurs des médias entregent de Saint-Louis (RAMES) qui l'a désigné homme de l'année au niveau de la région.

En recevant cette distinction, Mamadou Guèye a insisté sur l'importance de l'exemplarité personnelle comme levier de transformation sociale.

Il a salué l'initiative du RAMES qui, à travers la formation des jeunes et la valorisation de parcours inspirants, participe à "une véritable mission de service public", celle de susciter l'engagement local et de renforcer le lien entre réussite individuelle et responsabilité collective.

"Nous devons donner envie aux jeunes de croire en leur région, de s'y investir et de bâtir ici des trajectoires solides", a-t-il lancé devant une assemblée composée d'autorités, de jeunes leaders et de figures marquantes de Saint-Louis.

À travers des exemples comme Mohamed Ndao Tyson, Youssou Ndour ou Sadio Mané, il a essayé de démontrer comment des carrières jugées brillantes peuvent s'accompagner d'un impact positif sur la société, que ce soit par l'emploi, l'investissement social ou la transformation de perceptions.

Il s'est élevé contre l'idée selon laquelle le développement serait décrété par les institutions. "Le développement, ce sont des individualités qui émergent, qui inspirent et qui entraînent les autres", a-t-il soutenu.

Une approche qui rejoint les principes fondamentaux de la RSE : être acteur du changement là où l'on se trouve.

Son plaidoyer vise "une refonte des mentalités", "une réconciliation entre réussite personnelle et engagement communautaire", tout en militant pour des entreprises plus soucieuses de leur environnement social.

Invité de cette cérémonie, le lutteur Mohamed Ndao Tyson, qui mène une carrière d'homme d'affaires prospère après les arènes, a invité les jeunes à s'armer de valeurs pour réussir dans la vie.

S'illustrant actuellement dans le monde des affaires après sa carrière de lutteur, il a insisté sur le rôle essentiel de l'éducation dans la prise en charge des questions de développement.

Le ministre-conseiller à la présidence de la République, Thierno Ba, la femme d'affaires Ndèye Sine Ndao Faye, productrice de riz, ainsi que le gouverneur Al Hassan Sall ont tour à tour salué cette activité qui, disent-ils, donne en exemple des succès story à la jeune génération.