Bénin: En manque d'emplois, la jeunesse béninoise oscille entre morosité économique et optimisme prudent

Plus de la moitié des jeunes ont envisagé d'émigrer, surtout pour échapper aux difficultés économiques ou pour trouver du travail.

Key findings

Les jeunes béninois (18-35 ans) sont plus instruits que les générations précédentes. Plus de la moitié (56%) ont achevé des études secondaires ou supérieures, contre 21%- 37% des générations plus âgées. Cependant, 22% des jeunes n'ont toujours pas reçu d'instruction formelle.

Les jeunes sont confrontés à des taux de chômage plus élevés. Plus de la moitié (51%) sont sans emploi et recherchent activement un travail, contre 29%-31% chez les répondants plus âgés.

Outre la situation économique générale du pays et la rareté des emplois, les jeunes citent le manque de formation adéquate, la réticence à occuper certains types d'emplois et le manque d'expérience exigée par les employeurs comme leurs principaux obstacles à l'emploi.

Compte tenu de leurs choix d'emplois, la plupart des jeunes (68%) créeraient leur propre entreprise, tandis qu'un nombre plus restreint parmi eux choisiraient un poste dans le secteur public (18%) ou iraient travailler pour une entreprise privée (7%).

Si le gouvernement pouvait augmenter ses dépenses consacrées aux programmes d'aide à la jeunesse, la création d'emplois serait la priorité absolue des jeunes en matière d'investissement, suivie par la formation professionnelle et les prêts aux entreprises.

Selon les jeunes, l'approvisionnement en eau est le problème le plus important que le gouvernement doit résoudre, suivi par le chômage, les infrastructures/routes, la santé, l'électricité et l'augmentation du coût de la vie.

Les jeunes ont des avis partagés sur l'action du gouvernement concernant leurs priorités, avec un taux d'approbation allant de seulement 13% pour le maintien de la stabilité des prix à 67% pour l'amélioration des services de santé de base.

Une majorité de jeunes citoyens jugent la situation économique du pays (57%) et leurs conditions de vie personnelles (58%) mauvaises. Cependant, la moitié (49%) d'entre eux pensent que le pays va « dans la bonne direction ». Par ailleurs, les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes (49% contre 30%) quant à leurs perspectives pour l'année à venir.

Plus de la moitié des jeunes béninois (55%) ont envisagé d'émigrer, dont 30% qui disent y avoir « beaucoup » pensé.

Leurs principales motivations sont d'échapper aux difficultés économiques ou à la pauvreté (46%) et de trouver du travail (34%).

Au Bénin, près des deux tiers de la population ont moins de 25 ans, ce qui fait des jeunes un groupe démographique crucial pour l'avenir économique du pays. Bien que les jeunes constituent une part importante de la population active, la Banque Africaine de Développement (2024) souligne que, malgré la croissance économique soutenue du Bénin, la création d'emplois n'a pas suivi le rythme de l'augmentation du nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail - un défi commun à l'ensemble du continent africain.

Les analystes affirment que la difficulté de la transition entre les études et l'emploi exclut de nombreux jeunes d'une participation économique significative. De ce fait, environ 14% des jeunes au Bénin se trouvent dans la catégorie « ni en études, ni en emploi, ni en formation » (NEET), contribuant ainsi à la pauvreté et à la vulnérabilité sociale des jeunes (Agence Danoise pour le Développement des Syndicats, 2025).

Les défis auxquels sont confrontés les jeunes béninois en matière d'emploi, de qualité de l'éducation, de santé et de participation civique se reflètent dans l'Indice Mondial de Développement de la Jeunesse 2023, où le pays se classe 155e sur 183 nations (Commonwealth, 2023).

Le gouvernement béninois a lancé une Stratégie nationale pour l'emploi des jeunes (2023- 2027) axée sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'économie numérique. Ce plan vise également à développer la formation professionnelle, à améliorer l'accès au microcrédit et à soutenir les programmes d'incubation d'entreprises, afin de constituer une main-d'oeuvre jeune, qualifiée et productive, essentielle au développement national (Bossuroy & Vaillant, 2022).

Le Round 10 de l'enquête Afrobarometer (2024) apporte un éclairage sur la situation des jeunes béninois. Les résultats montrent que, malgré un niveau d'instruction supérieur à celui des générations précédentes, les jeunes sont nettement plus susceptibles d'être au chômage. Les priorités des jeunes en matière d'investissements publics supplémentaires portent sur la création d'emplois, la formation professionnelle et l'accès aux prêts aux entreprises.

Le chômage figure parmi les problèmes les plus importants que les jeunes souhaitent voir le gouvernement résoudre, au même titre que l'approvisionnement en eau, les infrastructures/routes, la santé et l'approvisionnement en électricité.

Dans leurs analyses économiques, les jeunes béninois se montrent globalement pessimistes, même si la moitié d'entre eux estiment que le pays est sur la bonne voie et que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes quant aux perspectives à court terme. Cependant, plus de la moitié ont envisagé d'émigrer, principalement pour échapper aux difficultés économiques et trouver du travail.